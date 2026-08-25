Ce trebuie să facă o persoană care cumpără o mașină pentru a o lua în evidența fiscală și în cât timp trebuie făcut acest lucru? 

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După cumpărarea unui autoturism, proprietarul trebuie să intre pe platforma online start.ps4.ro- depune o cerere pentru dgitl4-persoane fizice-categoria auto-punctele 1/2 în funcție de tonaj.

Explicăm, pe larg, în rândurile de mai jos:

Cumpărarea unei mașini nu se termină odată cu semnarea contractului și primirea cheilor. Noul proprietar trebuie să declare autoturismul și să îl ia în evidența fiscală, iar pentru această procedură există un termen, adică 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul persoanelor care au domiciliul în Sectorul 4, procedura poate fi făcută online.

Cum îți declari mașina la taxe și impozite

După cumpărarea autoturismului, proprietarul poate intra pe platforma start.ps4.ro, unde trebuie să urmeze traseul:

Depune o cerere → DGITL4 → Persoane fizice → Auto → punctul 1 sau 2, în funcție de tonajul vehiculului.

În cadrul platformei sunt disponibile informațiile și documentele necesare pentru înregistrarea fiscală a mașinii.

Pentru cei care au deja cont în aplicația Primăria Sectorului 4, lucrurile sunt și mai simple: solicitarea poate fi depusă direct din cont.

Ai 30 de zile de la cumpărarea mașinii

Legislația stabilește că, atunci când o persoană dobândește un mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în raza căruia își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Termenul pentru declararea mașinii este de 30 de zile de la data dobândirii.

Așadar, chiar dacă în primele zile după cumpărarea unei mașini atenția se îndreaptă mai degrabă către înmatriculare, asigurare sau alte formalități, înregistrarea autoturismului la organul fiscal local nu trebuie uitată.

Impozitul pe mijlocul de transport va fi datorat începând cu 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării vehiculului.