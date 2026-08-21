Situație fără precedent pe râul Jiu: Minime istorice la stațiile Filiași și Răcari. Ce arată datele Apelor Române

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Râul Jiu a atins niveluri minime istorice la stațiile hidrometrice Filiași și Răcari, potrivit măsurătorilor efectuate de Apele Române Jiu. Datele, înregistrate pe 19 august 2026 cu echipamentul ADCP, indică debite extrem de scăzute pe sectorul Filiași–Zăval.

Râul Jiu înregistrează în această perioadă niște niveluri minime istorice, iar hidrologii de la apele române vorbesc de valori fără precedent la stațiile Răcari și Filiași.

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Măsurători la 4 stații pe râul Jiu. Minime istorice la Filiași și Răcari

Măsurătorile efectuate de către hidrologii Apele Române Jiu în data de 19 august 2026, cu echipamentul ADCP, pe sectorul Filiași–Zăval al râului Jiu, au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice.

Cifrele măsurate în teren sunt elocvente:

stația hidrologică Filiași, ora 11:00 – nivelul la miră: -18 cm, debit măsurat: 5,51 mc/s – nivel minim istoric;

stația hidrologică Răcari, ora 12:00 – nivelul la miră: 136 cm, debit măsurat: 7,03 mc/s – nivel minim istoric;

stația hidrologică Podari, ora 14:00 – nivelul la miră: 2 cm, debit măsurat: 8,14 mc/s.

stația hidrologică Zăval, ora 16.00 - nivelul la miră: 2 cm, debit măsurat 7,56 mcs.

De când funcționează stațiile hidrometrice de pe Jiu

Potrivit specialiștilor de la Apele Române, importanța datelor este cu atât mai mare cu cât aceste valori nu au mai fost înregistrate niciodată în istoria măsurătorilor pe Jiu:

Filiași – stație înființată în 1922

Răcari – stație înființată în 1976

Podari – stație înființată în 1914

Zăval – stație înființată în 1921

Hidrologii arată că la stațiile hidrometrice Răcari și Filiași au fost înregistrate valori care reprezintă minimele istorice de la înființarea acestora.

„Așadar, vorbim despre o situație hidrologică ce trebuie privită prin prisma unor serii de observații de zeci și, în unele cazuri, de peste un secol“, transmite Administrația Bazinală de Apă Jiu.