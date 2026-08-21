Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Economie Situație fără precedent pe râul Jiu: Minime istorice la stațiile Filiași și Răcari. Ce arată datele Apelor Române

Situație fără precedent pe râul Jiu: Minime istorice la stațiile Filiași și Răcari. Ce arată datele Apelor Române

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 21 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
raul jiu la mofleni
Foto: Agerpres

Râul Jiu a atins niveluri minime istorice la stațiile hidrometrice Filiași și Răcari, potrivit măsurătorilor efectuate de Apele Române Jiu. Datele, înregistrate pe 19 august 2026 cu echipamentul ADCP, indică debite extrem de scăzute pe sectorul Filiași–Zăval.

Râul Jiu înregistrează în această perioadă niște niveluri minime istorice, iar hidrologii de la apele române vorbesc de valori fără precedent la stațiile Răcari și Filiași.

CITEȘTE ȘI                -               Explozii controlate pentru a devia cursul Dunării spre Cernavodă. Conf. univ. dr. Daniel Diaconu: „O să fie un fiasco mai mare decât la Praid“

Măsurători la 4 stații pe râul Jiu. Minime istorice la Filiași și Răcari

Măsurătorile efectuate de către hidrologii Apele Române Jiu în data de 19 august 2026, cu echipamentul ADCP, pe sectorul Filiași–Zăval al râului Jiu, au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice.

Cifrele măsurate în teren sunt elocvente:

  • stația hidrologică Filiași, ora 11:00 – nivelul la miră: -18 cm, debit măsurat: 5,51 mc/s – nivel minim istoric;
  • stația hidrologică Răcari, ora 12:00 – nivelul la miră: 136 cm, debit măsurat: 7,03 mc/s – nivel minim istoric;
  • stația hidrologică Podari, ora 14:00 – nivelul la miră: 2 cm, debit măsurat: 8,14 mc/s.
  • stația hidrologică Zăval, ora 16.00 - nivelul la miră:  2 cm, debit măsurat 7,56 mcs.

De când funcționează stațiile hidrometrice de pe Jiu

Potrivit specialiștilor de la Apele Române, importanța datelor este cu atât mai mare cu cât aceste valori nu au mai fost înregistrate niciodată în istoria măsurătorilor pe Jiu:

  • Filiași – stație înființată în 1922
  • Răcari – stație înființată în 1976
  • Podari – stație înființată în 1914
  • Zăval – stație înființată în 1921

Hidrologii arată că la stațiile hidrometrice Răcari și Filiași au fost înregistrate valori care reprezintă minimele istorice de la înființarea acestora.

„Așadar, vorbim despre o situație hidrologică ce trebuie privită prin prisma unor serii de observații de zeci și, în unele cazuri, de peste un secol“, transmite Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

jiu
debit
apele romane
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Economie
Citește mai multe din Economie
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close