Euro atinge un nou maxim istoric în raport cu leul. Adrian Negrescu: Cursul ar putea ajunge la 5,5 lei în următoarele luni

Economistul Adrian Negrescu/ Depreciere a leului. Sursa foto: Agerpres/Magnific, colaj DCNews

Euro a urcat, marți, 6 octombrie, la un nou maxim istoric, de 5,3527 lei, iar economistul Adrian Negrescu estimează, pentru DCNews, că deprecierea leului va continua, iar moneda europeană ar putea ajunge, în curând, la 5,5 lei.

Leul s-a depreciat semnificativ marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3527 lei, în creştere cu 2,21 bani (+0,41%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,3306 lei, moneda europeană înregistrând astfel un nou maxim istoric în raport cu moneda naţională.

În acest context, DCNews l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a explica motivele din spatele evoluției cursului valutar și la ce să se aștepte românii în perioada următoare.

Investitorii cer mai multă predictibilitate economică în România

„Cursul monedei naționale a început să reprezinte cel mai fidel indicator al dinamicii economiei și a percepției investitorilor în privința predictibilității fiscale și bugetare de la noi din țară. Deprecierea monedei naționale - acest al doilea val - are legătură cu mișcările din piețele internaționale, în primul rând, cu creșterea dobânzilor de pe piața americană, fapt care a dus la retragerea unei bune părți din investitorii instituționali din piețele emergente către piața americană, acolo unde beneficiază de condiții investiționale mai bune, de o dobândă mai mare și de o siguranță mult mai mare decât țările emergente, așa cum e și România.

Este rezultatul unei incapacități a statului român de a oferi predictibilitate economică investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, care investesc, practic, echivalentul a 1 miliard de euro pe săptămână în a susține plata pensiilor, a salariilor și a celorlalte cheltuieli ale statului român”, a explicat economistul Adrian Negrescu, pentru DCNews.

Leul, prins între inflație și incertitudinea economică

„Deprecierea monedei naționale reflectă, pe de altă parte, inflația din țara noastră, care este cea mai ridicată din Europa, este dublă față de media europeană, iar investitorii văd în cifrele și perspectivele următoarelor luni o creștere a inflației, din nou, în România, undeva spre 7-8%, chiar 9%”, a mai precizat economistul, care a adăugat că „este de așteptat ca mulți să iasă din piață și să-și găsească orizonturi investiționale mult mai favorabile”.

„Pe de altă parte, să nu uităm un lucru esențial: piața valutară românească e una destul de mică, cu o adâncime foarte, foarte redusă, în care orice ieșire a unui fond de investiții cu câteva sute de milioane, poate chiar un miliard de euro, se vede instant în situația cursului de schimb. Atât timp cât vom avea o piață valutară mică, vom vedea astfel de fluctuații în viitor.

Cert este că tendința de depreciere a monedei naționale va continua în lunile următoare, indiferent dacă vom avea un premier la Palatul Victoria. Este o tendință regională, care ține de lipsa de predictibilitate decizională de la București, dar și un interes al autorităților române în a menține inflația la un nivel ridicat. Să nu uităm că inflația reprezintă o taxă ascunsă pe care românii o plătesc prin toate produsele și serviciile care sunt mai scumpe și aduc mai mulți bani la buget”, a mai spus Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

Adrian Negrescu: Euro la 5,5 lei, în lunile următoare

În aceste condiții, economistul Adrian Negrescu avertizează că moneda națională ar putea continua să se deprecieze în perioada următoare, iar cursul euro s-ar putea apropia treptat de pragul de 5,5 lei: „La cum arată situația și la șansele de reușită ale Guvernului Niculescu, mi-e teamă că cursul euro se va duce ușor, pas cu pas, spre 5,5 lei, un scenariu care poate să devină realitate în următoarele luni sau chiar mai repede, în funcție de percepția investitorilor și de evoluția capitalului la nivel internațional”, a conchis acesta.

Leul a pierdut teren și în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,7616 lei, în creştere cu 0,47 bani (+0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,7569 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7285 lei, în scădere cu 0,73 bani (-0,13%), faţă de 5,7358 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 635,8864 lei, de la 635,9834 lei, în şedinţa precedentă, potrivit Agerpres.