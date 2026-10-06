Sorin Grindeanu îi lasă ușa deschisă lui Luca Niculescu: Ce se află, de fapt, în spatele strategiei PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Agerpres

Din articol Va vota PSD Guvernul Luca Niculescu fără pretenția de a avea miniștri în Executiv?

Bogdan Chirieac a analizat discursul lui Sorin Grindeanu și a explicat ce mesaj a vrut să transmită, de fapt, liderul social-democrat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații de presă în cadrul cărora a spus că vrea ca măsurile adoptate de partid la Consiliul Politic Național de la Sinaia să fie cuprinse în programul de guvernare al lui Luca Niculescu. El a mai spus că PSD nu va susține continuarea măsurilor de austeritate ale lui Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect și a explicat că, din declarațiile lui Sorin Grindeanu, reiese că PSD ar putea vota Guvernul Luca Niculescu dacă acesta ar schimba direcția de administrare a țării.

Analistul politic a observat că Sorin Grindeanu nu a cerut ca PSD să primească funcții de miniștri și că a lăsat deschisă posibilitatea schimbării principiilor adoptate de partid la Sinaia.

„L-am ascultat cu mare atenție pe președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, cel care de drept ar fi trebuit desemnat premier de către Nicușor Dan.

Din discursul domniei sale eu înțeleg că PSD ar vota Guvernul Luca Niculescu, în schimbul promisiunii că se va modifica actuala orientare a țării.

La întrebarea „Vreți miniștri în guvern?” a spus că nu orientarea este cea mai importantă și că nu discutăm despre asta. De asemenea, președintele Grindeanu are un decalog, 10 principii, 10 cerințe făcute în Consiliul de la Sinaia și pe acelea le-a pus sub semnul întrebării. A spus că deocamdată acelea sunt în funcțiune și să vedem dacă un alt consiliu le va schimba. Deci și acolo a introdus clar o tentă de fluidizare”, a spus Bogdan Chirieac.

Va vota PSD Guvernul Luca Niculescu fără pretenția de a avea miniștri în Executiv?

Analistul politic a explicat că PSD ar putea vota Guvernul Luca Niculescu, chiar și fără miniștri PSD, dacă premierul desemnat Luca Niculescu va schimba direcția economică a țării și va renunța la măsurile de austeritate. De asemenea, el a mai observat că Sorin Grindeanu nu a cerut ca PNL și USR să iasă de la guvernare.

„Dacă Luca Niculescu îi spune: „Da, voi schimba orientarea țării, dinspre austeritate către măsuri de creștere economică”, PSD va vota fără pretenția de a avea miniștri în guvern? E o întrebare. Poate că trebuia pusă în conferință de presă.

Mie mi s-a părut că da, chiar și fără miniștri PSD în guvern. E necesară această precizare din partea președintelui Grindeanu. PSD ar putea vota această chestiune pur și simplu, dacă Luca Niculescu s-ar angaja într-un schimb de direcție a țării. Nu a pus nicio condiție domnul Sorin Grindeanu ca PNL și USR să nu mai facă parte din guvern.

Deci Luca Niculescu poate să-și facă un guvern PNL, USR, UDMR, să anunțe că schimbă austeritatea cu altceva, deși nu poți să schimbi asta de azi pe mâine, că distrugerile comise de Bolojan sunt mult prea mari. O să vedeți când vom face analiza lucrurilor pe bune, la ce nivel de distrugere economică a ajuns Bolojan în România. Dar rezultă că PSD ar putea vota acest lucru.

Foarte interesant discursul domnului Sorin Grindeanu! Mă gândesc că probabil e o strategie politică a PSD-ului să dea acest mesaj de înaltă comunicare, de atenție mărită către relația cu Bruxelles-ul, către relația cu Statele Unite - Sorin Grindeanu are o relație foarte bună cu Statele Unite și cu Bruxelles-ul”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.