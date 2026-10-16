PSD: ”Companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute”

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD afirmă că își menține poziția contra vânzării companiilor de stat profitabile și din domenii strategice, precum energia, apărarea și sectorul bancar. PSD susține că nu există nicio contradicție între pozițiile sale anterioare și programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu.

Precizările PSD survin după ce s-a speculat în spațiul public o chestiune din programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu, respectiv posibilitatea listării la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat.

PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute

”Partidul Social Democrat precizează că poziția sa în privința companiilor de stat profitabile și din domeniile strategice a rămas aceeași și va fi susținută și în cadrul Guvernului Niculescu. PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate.

Programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat confirmă această linie a PSD. Textul prevede explicit: „Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă”. Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu. Atunci PSD a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, evaluate cu mult sub potențialul lor real.

Aceeași distincție apare și în legea inițiată de PSD (PL-x nr. 376/2026), care interzice înstrăinarea acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027. Companiile care înregistrează pierderi cinci ani consecutiv sau aflate în insolvență, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sunt exceptate de la interdicție (Art. 1, alin. 2). Companiile pentru care programul de guvernare menționează atragerea de investitori se încadrează în această logică, pe care PSD a susținut-o tot timpul.

PSD respectă rolul presei de a analiza și de a prezenta programul de guvernare propus de PSD și de premierul desemnat, însă este necesar ca cititorii să fie informați corect. Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare. PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute!, transmite Partidul Social Democrat (PSD)”, într-un comunicat de presă remis DC News.

Program de guvernare. Nu vor fi vândute active strategice profitabile sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă

Activele strategice profitabile nu vor fi vândute sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă, dar va fi păstrată posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăţilor din energie deja listate, potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu.

"Redefinim rolul companiilor şi regiilor de stat pornind de la misiunea lor de interes public şi strategic, pe baza Liniilor directoare ale OCDE privind întreprinderile de stat şi a celorlalte angajamente internaţionale ale României. Fiecare companie are o misiune clară, obiective comerciale şi de politică publică stabilite explicit şi indicatori de performanţă măsurabili şi publici; performanţa se evaluează nu doar prin profit, ci şi prin calitatea, accesibilitatea, continuitatea şi eficienţa serviciilor. Obligaţiile de serviciu public se identifică distinct şi se finanţează transparent, separat de activitatea comercială, iar conducerea este profesionistă, evaluată şi sancţionată pe baza rezultatelor. Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăţilor din energie deja listate", se menţionează în document.

Cine va fi în Consiliile de administraţie şi de supraveghere

Totodată, Consiliile de administraţie şi de supraveghere vor fi formate din profesionişti selectaţi transparent, iar contractele de mandat semnate la noile numiri vor prevedea evaluarea anuală pe indicatori financiari şi nefinanciari, cu revocare la neîndeplinire.

"Nicio capitalizare, garanţie sau conversie de creanţe pentru o companie de stat nu se aprobă fără plan de viabilitate, termen şi responsabil nominal. Indicatorii, indemnizaţiile şi rezultatul fiecărei companii înainte şi după subvenţii se publică într-un tablou de bord naţional administrat de AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice).

Companiile care vor fi analizate

De asemenea, companiile de stat cu pierderi în 2 ani consecutivi vor trece printr-o analiză independentă şi vor primi un rating public de la A (performanţă solidă, fără sprijin public) la E (neviabilă), după o metodologie aprobată de AMEPIP. Pentru companiile clasate D sau E, autoritatea tutelară va decide în maximum 6 luni redresarea pe bază de plan, parteneriatul public-privat sau lichidarea. Trei ani consecutivi de pierderi, fără un contract de serviciu public care să justifice activitatea, va declanşa ieşirea din portofoliul statului, iar companiile cu capital propriu negativ care nu pot fi redresate vor intra în procedura legală de insolvenţă, cu plan social pentru angajaţi.