PNL, la cuțite cu PSD. Val de mesaje ale liberalilor și apel public al partidului

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PNL este la cuțite cu PSD, odată cu revenirea social-democraților la Putere și intrarea liberalilor în Opoziție. Astăzi, cele două partide se ceartă pe ”greaua moștenire”, respectiv pe deficitul bugetar.

PNL a intrat ferm în Opoziție. Replici și somații în rafală către PSD

”PNL somează PSD să dezmintă manipulările privind deficitul bugetar și avertizează românii că noua guvernare își construiește deja scuze pentru eșec

Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat.

Atragem atenția PSD că minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilității României. Astfel de lucruri generează confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri, care au primit până acum informații corecte că deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în ultimele 16 luni.

Reafirmăm că deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-și îndeplini ținta de deficit bugetar pe acest an – dacă PSD nu o va deraia din nou.

Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate și de cele trei agenții internaționale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ținta Guvernului Bolojan, de 6,2% din PIB: Moody’s – 5,8% și Fitch – 5,9%, în timp ce S&P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului bugetar sunt recunoscute la nivel internațional. Notăm că acțiunea PSD de ieri a fost în mod vădit rău intenționată și cu un scop manipulator. PSD putea cere date ministrului Finanțelor dacă nu avea încredere în agențiile de rating care și-au prezentat constatările în ultima perioadă.

Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit.

PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor. Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării” reacționează PNL în urma comunicatului transmis, în urmă cu o zi de PSD.

Ce a susținut PSD despre deficit

”Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului.

Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă. România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului și cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obținute de un prim-ministru al României!

Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori.

Date Eurostat, ajustate sezonier:

Deficitul bugetar, trimestrul II 2026: 9,2% din PIB în România, cel mai mare din UE. Media UE a fost de 3,5%, iar în zona euro de 3,3%

⁠Evoluția deficitului: 7,7% din PIB în trimestrul II 2025, 5,5% în trimestrul I 2026 (cifră revizuită în creștere de la 3,6%) și 9,2% în trimestrul II 2026.

PIB, trimestrul II 2026: scădere de 2% față de anul anterior, cea mai mare din UE. Economia UE a crescut cu 1,4%.

Inflația armonizată, septembrie 2026: 6,5%, cea mai mare din UE. Media UE a fost de 3,8%. Vânzările cu amănuntul, iulie 2026: scădere de 5,7% față de anul anterior, cea mai mare din UE” arăta comunicatul PSD de joi.

Val de reacții din PNL

”PSD minte. O știm deja. A devenit un brand al partidului. Dar să manipulezi până și datele Eurostat cu bună știință, după ce trei agenții internaționale de rating au evaluat situația finanțelor publice din România, înseamnă să duci minciuna la un alt nivel” susține deputata PNL Gabriela Horga, într-o postare pe Facebook.

”PSD minte și manipulează datele despre deficit pentru a ascunde un lucru simplu: măsurile Guvernului Bolojan încep să dea rezultate. Guvernul Bolojan a început să pună ordine în finanțele țării, rezultatele se văd, iar PSD-ului nu îi convine acest lucru. Așa că alege doar cifrele care îi servesc atacurile politice” a scris și Siegfried Mureșan, fostă propunere de premier.

”PSD a descoperit deficitul bugetar. Păcat că a uitat cine l-a făcut!

În 2024, România a avut un deficit de 9,2% din PIB. La sfârșitul anului 2025, deficitul a fost redus la 7,8% din PIB. România a înregistrat astfel, alături de Malta, cea mai mare reducere a deficitului bugetar din Uniunea Europeană.

În primele șase luni din 2026, deficitul calculat pe încasări și plăți a scăzut la aproximativ 2% din PIB, față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025.

Acestea sunt rezultatele măsurilor luate de premierul Ilie Bolojan și de Ministerul Finanțelor.

Acum, PSD flutură cifra de 9,2% din trimestrul al doilea al acestui an, pretinzând că acesta este deficitul lăsat de Bolojan.

Fals! Este un indicator trimestrial ajustat sezonier, exprimat în ritm anualizat, nu deficitul acumulat de România de la începutul anului.

Ca să înțeleagă și PSD, să explicăm simplu: dacă într-o lună cheltuiești mai mult pentru renovarea casei, nu înseamnă că vei avea aceleași cheltuieli în fiecare lună a anului.

Ministerul Finanțelor a explicat public diferența dintre metodele de calcul și a confirmat reducerea deficitului.

Mai mult, cele trei mari agenții internaționale de rating — Standard & Poor's, Fitch și Moody's — au menținut România în categoria recomandată investițiilor, luând în considerare măsurile de corectare a deficitului, chiar dacă au păstrat perspectiva negativă.

România are încă un deficit prea mare. Dar există o diferență uriașă între a crea dezechilibre și a lua măsuri dificile pentru a le corecta.

Prin această campanie de manipulare, PSD pare să pregătească deja terenul pentru creșterea cheltuielilor statului, invocând celebra „grea moștenire”. Mai întâi creează problema, apoi îi acuză pe cei care încearcă să o rezolve, pentru ca, în final, să justifice întoarcerea la vechile obiceiuri. Tipic PSD.” a transmis și Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL.