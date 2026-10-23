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PNL, la cuțite cu PSD. Val de mesaje ale liberalilor și apel public al partidului

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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PNL PSD
Imagine creată cu AI

PNL este la cuțite cu PSD, odată cu revenirea social-democraților la Putere și intrarea liberalilor în Opoziție. Astăzi, cele două partide se ceartă pe ”greaua moștenire”, respectiv pe deficitul bugetar.

PNL a intrat ferm în Opoziție. Replici și somații în rafală către PSD

”PNL somează PSD să dezmintă manipulările privind deficitul bugetar și avertizează românii că noua guvernare își construiește deja scuze pentru eșec

Partidul Național Liberal cere PSD să dezmintă public manipularea privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele. Precizările transmise de Ministerul Finanțelor în cursul zilei de joi contrazic falsa interpretare promovată de PSD și clarifică semnificația indicatorilor publicați de Eurostat.

Atragem atenția PSD că minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare pot avea efecte grave asupra credibilității României. Astfel de lucruri generează confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri, care au primit până acum informații corecte că deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în ultimele 16 luni.

Reafirmăm că deficitul bugetar al României la jumătatea anului a fost de 2% din PIB, iar România se află în grafic pentru a-și îndeplini ținta de deficit bugetar pe acest an – dacă PSD nu o va deraia din nou.

Rezultatele ajustării bugetare sunt confirmate și de cele trei agenții internaționale de rating care evaluează România. Două dintre ele estimează un deficit chiar mai mic decât ținta Guvernului Bolojan, de 6,2% din PIB: Moody’s – 5,8% și Fitch – 5,9%, în timp ce S&P estimează un deficit de 6,25% din PIB. Aceste evaluări confirmă că eforturile de reducere a deficitului bugetar sunt recunoscute la nivel internațional. Notăm că acțiunea PSD de ieri a fost în mod vădit rău intenționată și cu un scop manipulator. PSD putea cere date ministrului Finanțelor dacă nu avea încredere în agențiile de rating care și-au prezentat constatările în ultima perioadă.

Dacă PSD va refuza să retracteze minciunile promovate, concluzia va fi că noua guvernare pregătește aruncarea în aer a deficitului bugetar în lunile care urmează. Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit.

PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor. Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării” reacționează PNL în urma comunicatului transmis, în urmă cu o zi de PSD. 

Ce a susținut PSD despre deficit

”Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului.

Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității! Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă. România a devenit campioana europeană absolută la rezultate negative: cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului și cel mai mare declin în economie. Sunt cele mai proaste rezultate obținute de un prim-ministru al României!

Datele europene arată că demersul PSD de a schimba direcția de guvernare este întemeiat. Este nevoie să trecem de la statul-opresiv care tăia și impunea măsuri de austeritate, la statul-partener care își plătește facturile la timp și susține economia productivă. Iar austeritatea trebuie înlocuită cu protecție pentru românii cu venituri mici și medii și cu măsuri de sprijin pentru industrie și micii antreprenori.

Date Eurostat, ajustate sezonier:

  • Deficitul bugetar, trimestrul II 2026: 9,2% din PIB în România, cel mai mare din UE. Media UE a fost de 3,5%, iar în zona euro de 3,3%
  • ⁠Evoluția deficitului: 7,7% din PIB în trimestrul II 2025, 5,5% în trimestrul I 2026 (cifră revizuită în creștere de la 3,6%) și 9,2% în trimestrul II 2026.
  • PIB, trimestrul II 2026: scădere de 2% față de anul anterior, cea mai mare din UE. Economia UE a crescut cu 1,4%.
  • Inflația armonizată, septembrie 2026: 6,5%, cea mai mare din UE. Media UE a fost de 3,8%. Vânzările cu amănuntul, iulie 2026: scădere de 5,7% față de anul anterior, cea mai mare din UE” arăta comunicatul PSD de joi. 

Val de reacții din PNL

”PSD minte. O știm deja. A devenit un brand al partidului. Dar să manipulezi până și datele Eurostat cu bună știință, după ce trei agenții internaționale de rating au evaluat situația finanțelor publice din România, înseamnă să duci minciuna la un alt nivel” susține deputata PNL Gabriela Horga, într-o postare pe Facebook

”PSD minte și manipulează datele despre deficit pentru a ascunde un lucru simplu: măsurile Guvernului Bolojan încep să dea rezultate. Guvernul Bolojan a început să pună ordine în finanțele țării, rezultatele se văd, iar PSD-ului nu îi convine acest lucru. Așa că alege doar cifrele care îi servesc atacurile politice” a scris și Siegfried Mureșan, fostă propunere de premier. 

”PSD a descoperit deficitul bugetar. Păcat că a uitat cine l-a făcut!

În 2024, România a avut un deficit de 9,2% din PIB. La sfârșitul anului 2025, deficitul a fost redus la 7,8% din PIB. România a înregistrat astfel, alături de Malta, cea mai mare reducere a deficitului bugetar din Uniunea Europeană.

În primele șase luni din 2026, deficitul calculat pe încasări și plăți a scăzut la aproximativ 2% din PIB, față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025.

Acestea sunt rezultatele măsurilor luate de premierul Ilie Bolojan și de Ministerul Finanțelor.

Acum, PSD flutură cifra de 9,2% din trimestrul al doilea al acestui an, pretinzând că acesta este deficitul lăsat de Bolojan.

Fals! Este un indicator trimestrial ajustat sezonier, exprimat în ritm anualizat, nu deficitul acumulat de România de la începutul anului.

Ca să înțeleagă și PSD, să explicăm simplu: dacă într-o lună cheltuiești mai mult pentru renovarea casei, nu înseamnă că vei avea aceleași cheltuieli în fiecare lună a anului.

Ministerul Finanțelor a explicat public diferența dintre metodele de calcul și a confirmat reducerea deficitului.
Mai mult, cele trei mari agenții internaționale de rating — Standard & Poor's, Fitch și Moody's — au menținut România în categoria recomandată investițiilor, luând în considerare măsurile de corectare a deficitului, chiar dacă au păstrat perspectiva negativă.

România are încă un deficit prea mare. Dar există o diferență uriașă între a crea dezechilibre și a lua măsuri dificile pentru a le corecta.

Prin această campanie de manipulare, PSD pare să pregătească deja terenul pentru creșterea cheltuielilor statului, invocând celebra „grea moștenire”. Mai întâi creează problema, apoi îi acuză pe cei care încearcă să o rezolve, pentru ca, în final, să justifice întoarcerea la vechile obiceiuri. Tipic PSD.” a transmis și Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL. 

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Comentarii (15)

GB   •   24 Octombrie 2026   •   18:41

PeNaLii sau dus! Opoziția și coșul de gunoi al istoriei să-i mănânce. UrSaRii așișderea! Bogdaproste și să fie primit. Acum "Ciumă Roșie" bagă boala în ei și guvernează bine de tot să uităm de ei vreo.... 30 de ani! Hai sictir Grindene că poți!

X   •   23 Octombrie 2026   •   20:22

PNL și USR știu că vor avea soarta PNȚCD și atunci fac doar gălăgie. Așa cred ei că își vor acoperi prostia și pe noi ne vor îmbrobodi.

carcalete   •   23 Octombrie 2026   •   17:39

'om vedea după ce se vor plăti facturile restante ale Guvernului cum rămâne cu deficitul
Ilie Sărăcie a fost prost
învățat
să amâne plățile că apoi sa se ia-n gură cu peeeeeesssseeeeedeeeeeu
păi nu este același Ministru' de finanțe, dece intră să comenteze toți pricepuții?

M. Coman   •   23 Octombrie 2026   •   16:33

De ce minte PNL?
"deficitul calculat pe încasări și plăți a scăzut la aproximativ 2% din PIB".
Da, corect! Ce înseamnă asta?
Că ai plătit facturi de 102 lei și ai încasat salariu de 100 lei (deficit calculat de PNL=2%).
Cum face UE?
Ai facturi de 110 lei, ai plătit din ele 102 lei și ai încasat 100 lei. FACTURILE NEPLĂTITE NU DISPAR CUM AR VREA PNL!!!!!!! UE în mod corect le ia direct în calcul ca datorii.

ÎNȚELEGEȚI DE CE ȘI CUM MINTE PNL?

Maria Coman   •   23 Octombrie 2026   •   16:14

HALUCINANTĂ POZITIA PNLUSR.
SĂ ÎNȚELEG CĂ UE NU ESTE BUNĂ ȘI CĂ AR FI MAI BINE CU RUSIA?
UE DĂ COMUNICATE FALSE?

Stefan   •   23 Octombrie 2026   •   16:12

PSD si a tradat electoratul cand s a aliat cu voi. Cand v a lasat sa va faceti de cap. Au tacut si au acceptat lasitatea voastra, avarismul voastru, tradarea voastra. Sa citim istoria sa vedem ce a facut PNL ? De la rascoala taranului roman , pana la Cuza! Nu este prima data cand PNL tradeaza. Aveti tupeul sa dati vina pe altii, tocmai voi, care nici macar nu sunteti adevarati liberali? V ati dus unii dupa pomenii, functii si anumite avantaje in PNL. Care liberali? Sa ne uitam cati din liberalii vechi mai sunt? Cati sunt venitii din PD sau PMP , sau alte partide? Adica tot tradatori! Voi astia care urlatii ca sunteti liberali ,sunteti cum este Burebista. Ati distrus tara incepand cu neamtul vostru de la Sibiu pana acum . Si mai bine dati banii din campanie inapoi , ca aveti ceva milioane de dat. Da justitia este de vina ca v a pus sa i dati, de asta o urati atat de mult si v ati pus bocitoarele sa injure. Sila !

Cer PSD public   •   23 Octombrie 2026   •   16:02

Sa nu mai colaboreze sub nicio forma cu extrema dreapta PNL USR.
De asemenea vreau sa vad râurile de dosare PeNaLe referitoare la cetățenii romani sau străini care au subminarea economia națională si tradat România
La puscarie cu fascistii.

mares   •   23 Octombrie 2026   •   15:19

PSD a fost mereu un grup infractional organizat, asa ca, mucles.

Mihai1   •   23 Octombrie 2026   •   14:51

PNL a fost iar prins cu minciuna!Noi nu am uitat cum au folosit EXACT CIFRELE DE LA EUROSTAT să arate "greaua moștenire a lui Ciolacu!"
Acum nu le mai convine!!!!! MARȘ DE AICI!!!! NU vă place UE?

Sunteti vinovati   •   23 Octombrie 2026   •   14:39

Numai latrati! Da sunteti vinovati sa incepem cu pandemia, de la contracte fara licitatii, vaccinuri, masti, containere si altele care stau si ruginesc si s au dat milioane de euro, PNRR cu cabinetele de consultanta, energia distrusa, agricultura distrusa, zootehnia distrusa, microbuze luate cu preturii exorbitante, excursile lui neamtu de la Sibiu alte zeci de milioane, votarea voastra impotriva tarii in parlamentu european, banii dati moldovenilor si ucranienilor. Mai vreti? Disparitia si aparitia tezaurului expus afara .,vanzarea si distrugerea industriei de armament. Da este vina PSD ca va luat sub aripa lui. Ei si au tradat priemierii sa cante cu voi la masa. Pe undeva ma bucur ce li se intampla din cauza voastra. Dar cata nesimtire sa aveti? Ca nu s au deschis dosare penale impotriva voastra , asta nu inseamna ca poporul nu va judeca. Poporul nu uita, nu iarta, nu va iarta istoria, nu va iarta tara. Ati tradato urat, ati distruso. Si aveti tupeul sa mai ridicati capul?

Andrei   •   23 Octombrie 2026   •   13:39

"În primele șase luni din 2026, deficitul calculat pe încasări și plăți a scăzut la aproximativ 2% din PIB, față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025." Pai bineinteles, dacă Bolojaf n-a mai plătit aproape pe nimeni. Calculul e simplu: A amânat plațile: deficit=2%. Dacă plătea ce avea de plătit: deficit=9,2%. Problema este ca acele debite nu au dispărut, ele trebuie să fie plătite, cât mai curând, că altfel falimentează cei care au făcut lucrări. Ia ghici cât va fi deficitul atunci când se vor plăti!

SASHA   •   23 Octombrie 2026   •   13:13

Vechea poveste cu ce au făcut unii și alții nu. Pe românii aceste lucruri îi cam lasă rece, s-au lămurit cum stă treaba. Toate partidele care au fost la guvernare o apă și un pământ, depinde care e mai tare în gură. In loc sa treacă la treabă se scuipă ca pisicile. Și se mai miră de ce unele partide au procente din ce în ce mai mari. Apropo nu vreau sa jignesc pisicile,ele sunt animale foarte inteligente.

Petre   •   23 Octombrie 2026   •   12:52

Blestemul cascavalului transforma oamenii in animale de prada!

GOGU   •   23 Octombrie 2026   •   12:44

PSD, TREBUIE SA IGNORE NEAMU' PROST AL LABARARILOR ..!!

digital   •   23 Octombrie 2026   •   12:41

Adică, țara e în colaps , iar tu dai din gură!Penalăii!

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