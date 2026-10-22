Nu toții liberalii fac pasul în spate, la cererea lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Nu uită și nu iartă

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre refuzul anumițor liberali de a renunța la funcții, deși PNL se află în Opoziție și le-a cerut demnitarilor săi retragerea din funcțiile pe care le ocupă.

Anumiți liberali nu vor să renunțe la funcții. Luminița Popescu, șefa Partidului Național Liberal din Caracal și șefa femeilor liberale din Olt, nu vrea să demisioneze de la conducerea Agenției pentru Egalitate de Șanse. La Senat, Mircea Abrudean continuă să fie președinte.

"Domnul Bolojan nu uită și nu iartă"

"I-am băgat pe "ai mei" (n.r. notă ironică cu privire la USR) în toate consiliile de administrație, de vineri. S-au semnat o mulțime de decizii de punere în consiliile de administrație a membrilor USR, ceea ce e un lucru foarte bun (n.r. notă ironică), că am ieșit de la guvernare, dar rămânem împreună.

Iar în privința domnului Abrudean, eu nu cred că Bolojan vrea acum să fie președinte al Senatului. El va fi foarte ocupat cu reconstrucția partidului, a PNL-ului și a USR-ului - cu construcția partidelor, dacă mă întrebați.

Iar pe doamna Luminița Popescu eu n-o văd bine dacă nu va demisiona, fiindcă domnul Bolojan nu uită și nu iartă. Adică probabil că va fi parte a altui partid doamna Luminița Popescu dacă nu va demisiona", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Partidul nu va renunța la Ilie Bolojan"

"Procentul nu e rău, să știți, că, din mii înfipți în funcții, 1, 2, 3, 5 nu vor accepta și ei vor părăsi PNL. Să știți că Bolojan conduce bine partidul. Am văzut și la votul pentru învestirea lui Luca Niculescu - le-a spus să voteze și au votat. Au mai fost pe ici, pe colo câțiva, dar foarte puțin, ținând seama de miza votului respectiv.

Totuși, să votezi un guvern din care nu faci parte, după ce ai respins un guvern în care aveai prim-ministru de la tine, de la liberali - domnul Veștea, prim-vicepreședinte al liberalilor... Despre ce vorbim? Eu cred că Ilie Bolojan își controlează bine partidul și partidul nu va renunța la el. Este opinia mea. Mai ales că Ilie Bolojan are și un sprijin extern de temut", a mai punctat Bogdan Chirieac.

"Poate e liderul de care avem nevoie, dar nu știm noi încă"

"Omul ăla a făcut ce trebuia pentru sine, în momentul când a fost prim-ministru, să știți, și Bruxelles-ul îl apreciază foarte mult. Nu văd, în momentul ăsta, un alt lider în PNL care să dea piept cu el.

Avem liberali conservatori, oameni de bună-credință care s-au opus userizării PNL. Îi știm, îi cunoaștem, îi apreciem, unii au avut și intervenții publice. Dar, mai mult de atât, nu s-a întâmplat nimic.

Nu s-a făcut o grupare în partid care să spună: "Domnule, Bolojan ne-a adus cu capul în gard, a întinat nobilele idealuri ale liberalismului românesc, cel mai vechi din Europa" - că partidul are 150 de ani. N-am văzut lucrul ăsta, din nefericire sau, poate, din fericire. Poate Bolojan e liderul de care avem nevoie, dar nu știm noi încă", a conchis analistul politic.

Reamintim că Ilie Bolojan, actualul lider al PNL și premier demis, le-a cerut demnitarilor liberali să-și dea demisiile din funcțiile în care au fost numiți, după decizia partidului de a trece în opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Ilie Bolojan, condiție pentru Guvernul Niculescu pentru a nu depune moțiune de cenzură

Ilie Bolojan a semnat și un acord cu premierul Luca Niculescu, înainte ca guvernul să treacă de votul Parlamentului. Potrivit liderului PNL, este "necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date - de exemplu, pentru rectificările bugetare - să poată fi aprobate. De asemenea, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și aprobate în Parlament, iar bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României și păstrează țara pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat.

De exemplu, una dintre clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți", a mai declarat Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a precizat că "dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate - care sunt aspecte de bun simţ, care ţin de buna guvernare a ţării - PNL nu va depune moţiune de cenzură. În condiţiile în care nu se respectă aceste înţelegeri, atunci vom putea depune o moţiune de cenzură.”