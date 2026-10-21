USR-iștii și-au băgat oamenii în consilii înainte să plece din Guvern

Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Numirile de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) aduc USR în centrul unor acuzații de politizare.

Eduard Zevedei, Lucian Pîntea și Paul-Vlad Barabaș au fost numiți administratori provizorii după schimbarea fostului consiliu. Cei trei beneficiază de sprijinul USR.

Mai precis, aceștia au fost numiți pentru o perioadă de cinci luni, adică până la 12 martie 2027, deși putea să-i numească provizoriu și pentru două luni.

Eduard Zevedei este contabil și, deși parcursul său profesional nu a avut legătură cu transporturile sau aviația, a fost numit în 2021 în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) de către Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor la acea vreme.

Al doilea administrator provizoriu al AACR este Paul-Vlad Barabaș, fost consilier al lui Cătălin Drulă în perioada în care acesta conducea Ministerul Transporturilor.

În ceea ce îl privește pe cel de-al treilea administrator provizoriu, Lucian Pîntea, nu sunt prea multe informații.

Numirea celor trei administratori provizorii ridică întrebări privind respectarea cerințelor legale referitoare la componența Consiliului de Administrație. Motivul? Prevederile introduse prin Legea nr. 187/2023, care modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acestea prevăd ca minimum o treime dintre administratori să fie femei și minimum o treime să fie bărbați, excluzând o componență formată exclusiv din persoane de același gen:

„Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen”.

Astfel, spre finalul guvernării Bolojan, în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române au fost numite persoane apropiate de USR. Totodată, Bogdan Mîndrescu a fost înlăturat din conducerea autorității. Acesta ocupă funcția de director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.