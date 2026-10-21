Guvernul Niculescu, o singură misiune. ”Din acel moment, să ne așteptăm la o moțiune de cenzură” avertizează Chirieac. Când expiră acordul cu PNL

Guvernul Niculescu / Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o analiză a situației politice din România, după ce, marți, Guvernul Luca Niculescu a trecut de Parlament. La ce să ne așteptăm după expirarea acordului dintre PNL și adoptarea bugetului?

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a lăsat să se înțeleagă că, după ce va fi adoptat bugetul pentru anul 2027, va face o analiză și, în funcție de această analiză, va stabili dacă să depună sau nu o moțiune de cenzură:

”Dacă, până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate - care sunt aspecte de bun simţ, care ţin de buna guvernare a ţării - PNL nu va depune moţiune de cenzură. În condiţiile în care nu se respectă aceste înţelegeri, atunci vom putea depune o moţiune de cenzură.”

Cei de la AUR au anunțat că ar vota o astfel de moțiune de cenzură. Inclusiv acordul politic semnat între liderul PNL și noul premier, Luca Niculescu, prevede că liberalii se angajează să nu depună sau să semneze o astfel de moțiune, doar până la adoptarea bugetului pe anul viitor. De altfel, PNL a impus linii roșii pe buget, respectiv Guvernul Niculescu să respecte politicile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan.

PNL își dorește să aibă un cuvânt de spus

Liberalii își doresc, din Opoziție, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește felul în care va arăta bugetul pe anul viitor, dar și la modul general - măsurile pe care guvernul condus de Luca Niculescu le va adopta în perioada în care va fi la Putere.

Potrivit surselor Realitatea Plus, liberalii și-ar dori să colaboreze și cu celelalte partide de dreapta din Opoziție, cum ar fi USR, astfel încât să facă în această perioadă și opoziție din Parlament. Asta poate însemna inclusiv proiecte care să fie depuse de liberali, dar și contestații la Curtea Constituțională față de anumite măsuri.

"Trebuie să ne așteptăm la o moțiune de cenzură"

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că actualul guvern are o misiune limitată, momentan, la rectificarea și adoptarea bugetului, pe fondul unor frustrări politice în PNL și USR, context care va pregăti terenul pentru o viitoare moțiune de cenzură inițiată de Ilie Bolojan.

"După adoptarea bugetului, eu cred că acest guvern și-a îndeplinit misiunea. Dacă mai reușește ceva după adoptarea bugetului... Nu adoptarea rectificării bugetare! Aia se face! Adoptarea bugetului! Dacă reușește și altceva să facă acest Guvern, asta e peste, în plus.

Trebuie să ne așteptăm, de îndată ce domnul Ilie Bolojan va considera că și-a reconstruit imaginea și că este sus în sondaje și că dificultățile din România se vor accentua - că se vor accentua, cel puțin în perioada următoare - la o moțiune de cenzură.

"Frustrarea este uriașă. USR i-a dat glas"

Mai departe, o să vedem cum vor sta lucrurile, dar, în orice caz, să nu ne așteptăm că Ilie Bolojan dispare. Frustrarea este uriașă. USR i-a dat glas. De ce a votat PNL-ul dacă nu participă la guvernare?

Frustrarea e mai mare în PNL. Ei au votat, dar nu sunt în guvern, deși au avut posibilitatea să facă parte din guvern - în Guvernul Veștea. Era un liberal premier al României. Nici Eugen Tomac, dacă ar fi reușit, nu era departe de lucrul ăsta.

Acest guvern trebuie să facă, în primul rând, rectificarea bugetară. Dacă reușește și bugetul, bine. Și, mai departe, nu văd ce ar putea să mai facă. Decât să administreze treburile curente al țării", a spus Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Ar fi o mișcare curajoasă"

Analistul politic este de părere că și în cazul în care măsurile propuse de guvernul Luca Niculescu, de miniștrii PSD vor fi cele binevenite pentru economie, acestea vor fi contestate de PNL.

"Cu siguranță! Nu prea văd ce pot face, în momentul acesta. N-au cum să micșoreze taxele. Ar fi o mișcare curajoasă și care ar avea efecte peste un an de zile. Un an-doi. Durează! Economia, după ce ai distrus-o, nu poți s-o refaci de azi pe mâine.

Situația se va deprecia. Ați văzut, de altfel, că nici nu s-a discutat de reducerea TVA. Sunt mermelite lucrurile și la indexarea pensiilor. Despre indexarea salariilor la stat cu rata inflației nu poate fi vorba. Se discut,ă acum, de legea salarizării unitare", a spus Bogdan Chirieac.