Nicușor Dan merge la Bruxelles pentru banii alocați de UE în următorul cincinal. România vrea fonduri de coeziune, pentru agricultură și apărare

Președintele Nicușor Dan, alături de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa - Foto Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, în care se discută bugetul UE pentru perioada 2028-2034, viitorul Cadru Financiar Multianual.

Potrivit Administrației Prezidențiale, săptămâna trecută la Cotroceni a avut loc o ședință de lucru pentru coordonarea poziției naționale în perspectiva negocierilor care vor avea loc la nivelul liderilor europeni în aceste zile, la Bruxelles.

România, în alianța statelor care vor să mențină Politica de coeziune și Politica agricolă comună

România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare, arată sursa citată.

În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului estic și regiunii strategice a Mării Negre, precum și pentru politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate.

Liderii UE, îngrijorați de situația din Orient, Ucraina și de prețurile la energie

'În fața incertitudinii geopolitice în creștere, liderii care se reunesc joi la Bruxelles se vor concentra asupra aspectelor legate de economie și asupra furnizării de răspunsuri la provocările cu care se confruntă competitivitatea europeană, inclusiv prețurile la energie', arată site-ul oficial al Consiliului.

Astfel, liderii UE vor discuta despre următorul buget pe termen lung, perioada 2028-2034, despre sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa legate de Rusia, migrație, extindere și reforme, precum și despre situația din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește prețurile la energie, liderii UE vor oferi orientări Comisiei cu privire la măsuri specifice și temporare pe termen scurt pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie, protejând cetățenii și întreprinderile din UE. Aceștia vor discuta, de asemenea, despre strategia pe termen lung a Europei de reducere a dependenței sale de combustibilii fosili.

Liderii vor examina și progresele înregistrate în ceea ce privește agenda 'O Europă, o piață', inclusiv punerea sa în aplicare în 2026 și 2027.

Ei vor discuta în continuare despre modalitățile de reducere a dezechilibrelor macroeconomice globale care afectează industria europeană.

Următorul buget pe termen lung al UE, cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034, 'este instrumentul strategic pentru a construi o Europă mai prosperă, mai competitivă și mai autonomă din punct de vedere strategic', arată Consiliul.

Totodată, liderii UE vor sublinia că Ucraina rămâne o prioritate-cheie pentru UE. În cadrul reuniunii, liderii vor discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina, inclusiv despre nevoile operaționale ale infrastructurii sale critice înainte de iarnă.

Potrivit Consiliului, va fi luat în discuție comportamentul din ce în ce mai agresiv al Rusiei, inclusiv atacurile sale hibride în întreaga Europă. Vor fi trecute în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește agenda UE privind pregătirea pentru apărare și modalitățile de menținere a dinamicii și de accelerare a lucrărilor, inclusiv în ceea ce privește abordarea lacunelor critice în materie de capabilități militare.