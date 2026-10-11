Miza USR în scandalul iscat la ANM. Elena Cristian: "Elena Mateescu nu trebuie să-și dea demisia. Diana Buzoianu are pregătit un om de multe luni"

Elena Cristian, analist DC Business

Elena Cristian, analist DC Business, a punctat câteva aspecte cheie, în contextul noilor acuzații lansate de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, la adresa Elenei Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Duminică, Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a oferit un răspuns ministrului Diana Buzoianu, referitoare la achizițiile publice realizate de instituție în ultimii patru ani, precizând că este o campanie orchestrată împotriva ei pentru ca să plece.

În acest context, analistul DC Business Elena Cristian susține că ar exista o strategie prin care s-ar urmări înlocuirea conducerii ANM și instalarea unei alte persoane la conducerea instituției, care e apropiată de USR și Diana Buzoianu.

Elena Cristian a criticat și posibilitatea ca directoarea ANM să fie îndepărtată din funcție înainte de clarificarea acuzațiilor. Mai mult, un mesaj public al Dianei Buzoianu reprezintă o presiune, amenințare, asupra șefei ANM să își dea demisia. ”Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani”, s-a dat de gol Diana Buzoianu.

Elena Mateescu nu are de ce să își dea demisia de la conducerea ANM

”Doamna Elena Mateescu nu are de ce să își dea demisia. Este în curs o cercetare, însă subliniez că doamna ministru Buzoianu are pregătit un om pentru ANM de multe luni. Acest om tot postează și scoate informații din instituție, își pregătește terenul. Totul face parte dintr-o strategie. Însă Elena Mateescu a spus clar, tranșant, că nu știa de toate acestea. Fiecare om are o fișă a postului. Trebuie să vedem exact ce spune ancheta și ce se va întâmpla până la final. Încă un fapt, dacă ne uităm la ce îi spune doamna ministru Buzoianu doamnei Elena Mateescu Dacă îți dai demisia, nu mai ai parte de anchetă! În caz contrar, vezi tu ce anchetă urmează... O amenință cu Parchetul și cu altele și că în cazul în care își va da demisia va scăpa”, a spus Elena Cristian.

Se grăbesc foarte tare USR-iștii să-și pună oamenii în toate posturile rămase neocupate, până la venirea unui nou guvern!

”Cumva, se grăbesc foarte tare (n.red. USR-iștii), pentru a-și pune oamenii în toate posturile rămase neocupate! Și, apoi, ce se va întâmpla? Se vor lega cu lanțurile în piața publică, pentru că vin PSD, PNL sau cine va veni la guvernare și le vor schimba oamenii din aceste instituții. Cumva, asta este strategia.

În concluzie, este foarte greșit ceea ce se întâmplă. Doamna Mateescu nu are de ce să plece, până nu există o decizie clară, că a știut de aceste lucruri, dacă au existat aceste ilegalități și că ar fi fost complice. Dar să fim serioși! Dacă era complice, se ducea la poliție, să facă plângere? Despre ce vorbim?”, a conchis Elena Cristian, într-o intervenție telefonică la România TV, în emisiunea moderată de Marilena Nedelcu.

Amintim că ieri, 10 octombrie, la aproape două luni de când Administrația Națională de Meteorologie a descoperit și depus plângere pentru achiziții ilegale cu cardul instituției, ministrul interimar i-a cerut demisia pe Facebook, justificând achizițiile ”descoperite” de corpul său de control și anunță că Ministerul Mediului va înainta raportul instituțiilor competente.

Într-un mesaj public, postat, duminică după acuzațiile transmise de Diana Buzoianu, Elena Mateescu afirmă că sunt necesare clarificări și respinge orice implicare directă în neregulile prezentate în spațiul public.