Europa, înăbușită de proteste. Avertismentul lui Bogdan Chirieac pentru România în ziua alegerilor din Bulgaria, Serbia și Brazilia

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Protestele din Franța și tensiunile sociale din Europa, sprijinul acordat Ucrainei și perspectivele politice din regiune au fost analizate de Bogdan Chirieac. El a vorbit la România TV despre riscul extinderii manifestațiilor în România și despre relațiile cu statele vecine.

Europa este înăbușită de mai multe săptămâni de un val de proteste care a afectat țări precum Franța, Spania sau Albania. Ieri, sute de mii de francezi au ieșit pe străzi și au protestat față de scăderea puterii de cumpărare, apărarea serviciilor publice și echitatea fiscală și socială.

Într-o intervenție telefonică la România TV, la emisiunea moderată de Marilena Nedelcu, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „nu piața liberă e problema în Europa de Vest, ci migrația, fiindcă nu s-au putut integra, iar majoritatea a resimțit acest impact din plin”.

„De asemenea, vorba de prăbușirea nivelului de trai, dar nu ca în România, cu 30% în doi ani, că nu l-au avut premier pe Ilie Bolojan. Acolo și câteva procente de scădere a puterii de cumpărare au ca efect reacții imediate”, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a precizat că mare parte din banii de care depindeau statele UE au fost direcționați către sprijinirea Ucrainei, iar acest lucru este resimțit la nivelul societăților europene și, în plus, ne-am ales și cu tensiuni în Marea Neagră.

„În același timp, se termină al cincilea an de război în Ucraina, război la care Europa a participat în plin, ajutând Ucraina cu sute de miliarde de euro, bani care nu s-au mai dus în economiile țărilor din UE, ci pentru susținerea efortului împotriva Rusiei. Rezultatul îl vedem, nu este mulțumitor și avem un război în plină desfășurare în Marea Neagră. O țară NATO, Turcia, a pierdut o navă în apropierea apelor teritoriale românești. E multă tensiune în societatea europeană și îmi e teamă că acest virus va afecta și România foarte curând, mai ales că progresiștii sunt în Opoziție acum”, a spus Bogdan Chirieac.

El a făcut însă un apel pentru proteste pașnice, deși și-a exprimat scepticismul că acest lucru se va întâmpla dacă manifestațiile vor fi organizate de zona #rezist.

„Românii trebuie să învețe să nu fie violenți, pentru că violența distruge societatea, distruge nu doar bunurile materiale. Poți demonstra, dar să o faci pașnic, pentru a atrage atenția guvernanților că-ți pasă. Dar progresiștii vor începe aceste proteste foarte curând și în România. Sper să nu o facă în iarna asta, fiindcă situația economică este extrem de tensionată și nu există soluții, dar în primăvară se va întâmpla. În plus, ei nu țin de interesul general al societății, ci de interesul lor, iar dacă interesul lor le cere să demonstreze acum, acum vor demonstra”, a punctat analistul politic.

Alegeri în Brazilia și Serbia. Ce spune Bogdan Chirieac?

Având în vedere că astăzi au loc alegeri atât în Brazilia, cât și în Serbia și Bulgaria, Bogdan Chirieac a precizat că România trebuie să păstreze relații bune cu vecinii, indiferent cine sunt cei care conduc țările din jur. De asemenea, a apreciat activitatea Ambasadei Braziliei la București.

„Brazilia are o ambasadă extrem de activă la București, cu mari rezultate, motiv pentru care ne-am putea apropia de Brazilia foarte mult. În Bulgaria, Iliana Malinova Iotova, președinta în funcție a Bulgariei, e prorusă și dorește oprirea sprijinului pentru Ucraina, premierul Bulgariei, Rumen Radev, este pilot de MiG-29, prorus. Aleksandar Vučić, de asemenea, dar Serbia a și fost trădată de Europa.

Rezultatele ne afectează direct. România trebuie să mențină cele mai bune relații cu aceste state, indiferent de orientarea politică de la Sofia sau Belgrad”, a conchis, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.