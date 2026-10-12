Următorul pas al lui Nicușor Dan, dacă Guvernul Niculescu nu trece de Parlament. Bogdan Chirieac pune toate scenariile pe masă

Luca Niculescu, premier desemnat (s) și Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat scenariile politice în cazul în care Guvernul Niculescu nu va primi votul de încredere în Parlament și a explicat de ce România are nevoie, mai ales în acest moment, de un lider puternic.

Guvernul Niculescu „trebuie să treacă măcar pentru rectificarea bugetară”, este de părere analistul politic Bogdan Chririeac. Acesta a numit variantele existente pe scena politică, dacă Guvernul Niculescu nu va trece de votul de încredere în Parlament.

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„Dacă, prin absurd, nu trece Luca Niculescu, deși înțeleg că s-au înmuiat atât PSD-ul, cât și PNL-ul, - nu știu cum va arăta Guvernul, dar sunt dispuși să voteze -, va fi o nouă nominalizare.

Poate că va fi nominalizat Sorin Grindeanu, să facă un Guvern monocolor PSD, votat și de PNL, probabil, pentru că Bolojan așa a spus: dacă e un guvern PSD-ist- sigur, dânsul a spus cu Luca Niculescu premier - îl votează. Poate UDMR-ul își schimbă barca și, atunci, PSD-ul are șanse să facă majoritatea de 233 de voturi în Parlament. Există toate aceste posibilități”, a precizat Bogdan Chirieac, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

„E nevoie de un lider politic puternic”

Analistul politic a abordat și problemele economice ale României, economie „pe care Ilie Bolojan a pus-o în cap”, spunând că este nevoie de ani întregi ca aceasta să-și revină.

„Economia are nevoie de ani de zile ca să-și revină. Lumea nu e conștientă de distrugerile comise de Ilie Bolojan în economia României. Cum să pornească în șase luni economia?! (n.r. referire la solicitarea lui Luca Niculescu). Șase luni să trecem iarna! Vor fi măsuri foarte dificile, prețul la energie crește, nu știm dacă o să avem suficient gaz metan la iarnă, nu știm ce facem cu combustibilul de la pompe... Și nu vorbesc despre prețuri! Prețurile vor urca la cer.

Sindicatele vor ieși în stradă, probabil că în primăvară, lumea va țipa: pensii, salarii, venituri! (...) Poveștile cu majoratul de pensii... să fim serioși! Nu există acei bani în România. Nu mai există! Au fost, s-au risipit. (...) Economia privată e-n cap - Bolojan a pus-o-n cap. Zeci de mii de firme au fost închise, PIB-ul s-a micșorat. Este nevoie de un lider politic puternic și de consens în ceea ce facem. Asta înseamnă ca președintele, prim-ministrul și Parlamentul să fie pe aceeași lungime de undă, dar orgoliul unui singur om, al lui Ilie Bolojan, ne-a adus în această situație”, a mai declarat Bogdan Chirieac.