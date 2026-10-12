Luca Niculescu nu vrea guvern tehnocrat și cere un acord de urgență pe 6 luni susținut de partide

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Din articol Guvern politic sau guvern tehnocrat?

Presat de vizita agențiilor de rating și de urgența adoptării bugetului național, premierul desemnat Luca Niculescu propune un acord politic de urgență pentru cel puțin șase luni.

Premierul desemnat Luca Niculescu încearcă o mișcare: un acord între partide de cel puțin șase luni pe urgențele naționale.

„Avem nevoie de un buget pentru anul viitor, la fel, până la finalul anului, pentru că urmează vizita agențiilor de rating și am vorbit mai ales despre ce au nevoie oamenii din această țară: de predictibilitate, de transparență, de încredere. A fost, după cum spuneam, o discuție de substanță și vom mai continua să dialogăm și în zilele următoare”, a spus Luca Niculescu după ieșirea de la discuții cu USR.

Negocierile cu USR nu au produs încă un acord de susținere a noului cabinet, iar liderii formațiunii pun condiții legate de numele miniștrilor și de măsurile asumate în programul oficial.

„Am vorbit despre formarea guvernului și încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți. În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri, au spus-o și public, au spus-o și acum, îi interesează programul de guvernare, interesează lista de miniștri, dar, încă o data, nu o să vorbesc eu în numele președintelui USR”, a adăugat premierul desemnat.

Pe masa discuțiilor a apărut și un pact pe termen scurt, concentrat exclusiv pe problemele critice. Deși mandatul vizat acoperă o perioadă mult mai lungă, primul hop rămâne trecerea iernii și stabilizarea deficitului.

„Aș spune că cel puțin pentru șase luni trebuie să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu gândesc că acest guvern, adică pregătesc acest guvern pentru următorii doi ani. Dar măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie”, a spus Luca Niculescu.

Guvern politic sau guvern tehnocrat?

În privința structurii viitoarei echipe guvernamentale, Luca Niculescu respinge ideea unui executiv exclusiv de specialiști fără susținere politică și crede că marile reforme au nevoie de forța votului din Parlament.

„Pare că avem un blocaj între partide. Există o tendință de deblocare?” a întrebat un jurnalist.

„După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții și chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor, așezați la masă, sunt și multe discuții telefonice.

Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic pentru că, sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru români. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune”, spune Luca Niculescu.

Reporter: Cei de la PNL ce spun, în urma discuțiilor din această săptămână?

Luca Niculescu: „Ați ascultat declarațiile domnului Bolojan. O să vedem cum vor mai evolua discuțiile și în funcție de propunerea pe care am făcut-o în această dimineață pe acest acord la care mă gândesc. Dar, încă o dată, discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio parte de dialog”.