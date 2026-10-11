Săptămână de foc pentru Luca Niculescu. Vom avea Guvern? Cine ia, de fapt, decizia: Remarca lui C. Diaconescu, confirmată de B. Chirieac

Premierul desemnat Luca Niculescu intră într-o săptămână de foc, una care va face diferența pentru România: continuăm în criză guvernamentală sau vom avea un Guvern Niculescu?

În 6 octombrie, desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier a fost publicată în Monitorul Oficial. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru obține voturile majorității parlamentare. 233 de voturi minime sunt necesare pentru a avea un Guvern Niculescu. Joi, Luca Niculescu a avut discuții cu PSD, PNL și UDMR. Dacă a ieșit de la PSD cu o propunere de guvernare și, aparent, mulțumit de discuția avută, entuziasmul a dispărut la PNL. Luca Niculescu ar lua în calcul inclusiv să-și depună mandatul dacă nu găsește susținerea necesară. Negocierile continuă luni cu USR și celalalte partide parlamentare. Deocamdată, nu s-a luat decizia unui guvern tehnocrat sau politic. Sau hibrid, așa cum a invocat posibilitatea chiar Luca Niculescu, la ieșirea din sediul PSD. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac nu crede în șansele Guvernului Luca Niculescu, dar fostul ministru Cristian Diaconescu este de părere că decizia va fi luată din teritoriu.

Bogdan Chirieac: Nu trece Guvernul Luca Niculescu

”Astăzi, când vorbim, duminică seara - n.r. în seara zilei de 11 octombrie, nu trece Guvernul Luca Niculescu. Din declarațiile oficiale și neoficiale, pe care le-am mai auzit, nu are cum să treacă. Nu sunt puncte de convergență între principalele partide politice, PSD și PNL. Ne doare capul! PNL-ul nu vrea cu PSD-ul, vrea PSD-ul singur, PSD nu mai vrea singur, vrea cu PSD și UDMR, PSD-ul nu intră singur având premier pe Luca Niculescu, intră singur doar cu premier PSD... nu ajungem la niciun rezultat dacă evocăm tot ce spun liderii aceștia!

Din punct de vedere al alegerilor anticipate, președintele Nicușor Dan a explicat, cu subiect și predicat, de ce nu le dorește.

Sunt convins că, pe surse, se dă de înțeles că, dacă nu va fi votat Luca Niculescu, se declanșează alegerile anticipate. Acum, nu știu ce să cred. Pe de-o parte, Nicușor Dan ne-a argumentat, cu subiect și predicat, de ce nu e bine să facem alegeri anticipate, apoi ne-a spus că investitorii n-o doresc, apoi ne-a spus că situația va fi și mai dificilă, cu aceste alegeri anticipate. AUR va lua în jur de 35%, cel puțin! N-o să mai aibă 20%, o să aibă aproape dublu. Cum se va descurca apoi cu restul partidelor?” a spus analistul politic DCNews Bogdan Chirieac, la RomâniaTV.

Cristian Diaconescu: Decidentul din teritoriu va impune dacă intră la guvernare

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, altfel de acord cu cele subliniate de Bogdan Chirieac, arată spre teritoriu, considerând că decizia de acolo va veni. ”Comunicatorii, într-o formă sau alta, acoperă diverse așteptări. Decidentul din teritoriu impune celui de la centru dacă intră la guvernare sau își asumă alegerile anticipate. Din acest punct de vedere, s-ar putea să fie un Guvern cu o valabilitate executivă de o zi, ziua numirii” a spus Cristian Diaconescu, opinie confirmată de Bogdan Chirieac.