Luca Niculescu lansează posibilitatea unui Guvern hibrid, după întâlnirea cu PSD. Sorin Grindeanu i-a făcut o propunere de Executiv

Luca Niculescu, la sediul PSD/ Foto Agerpres

Premierul Luca Niculescu a început negocierile cu partidele parlamentare cu Partidul Social Democrat (PSD).

Luca Niculescu, premierul desemnat, a ieșit din Partidul Social Democrat (PSD), unde a avut primele discuții în vederea susținerii Guvernului. Astăzi, va mai avea întâlniri cu reprezentanții Partidului Național Liberal (PNL) și ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

La ieșirea de la sediul PSD, Luca Niculescu a făcut mai multe declarații relevante, care conturează ce urmează în România. Redăm cele mai importante aspecte:

Obiectivul meu este să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri esențiale pentru România, care are nevoie de stabilitate și de încrederea cetățenilor, investitorilor, partenerilor noștri. Este nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un mandat clar.

Sorin Grindeanu a venit cu o propunere de Guvern în discuțiile cu Luca Niculescu

Am discutat, evident, și de opțiuni de Guvern . Domnul președinte Grindeanu a venit cu o primă propunere , îl las pe domnia sa să o dezvăluie.

. , îl las pe domnia sa să o dezvăluie. După cum mi-am dat seama, atunci când dorește ceva cu adevărat, România poate să o facă . Asta mi-a arătat-o și aderarea la OCDE. Am convingerea că putem reuși și de data aceasta.

. Asta mi-a arătat-o și aderarea la OCDE. Am convingerea că putem reuși și de data aceasta. Am convingerea că, în zilele următoare, România poate ieși din blocaj.

Măsurile fiscale propuse de Luca Niculescu nu vor atinge angajamentele internaționale

Este prea devreme pentru a spune dacă va fi un Guvern politic sau tehnocrat. Voi prezenta un Guvern competent , cei care se vor regăsi în el vor avea și competențele să ocupe acele funcții.

, cei care se vor regăsi în el vor avea și competențele să ocupe acele funcții. Lucrurile bune le vom continua (măsurile Guvernului Bolojan n.r.), pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale .

. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor.

Luca Niculescu aduce în discuție un Guvern hibrid