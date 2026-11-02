Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu liderii sindicatelor. Indexarea pensiilor şi salariul minim, pe masa discuţiilor

Sursa: Gov.ro

Prim-ministrul Luca Niculescu a avut o şedinţă, la Palatul Victoria, cu liderii confederaţiilor sindicale. Printre altele, s-a discutat despre indexarea pensiilor, despre debirocratizare, dar şi despre următorul ciclu de finanţare europeană.

La discuţie, alături de premier au participat vice-prim-ministrul Marian Neacșu și miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Sănătății, Alexandru Rogobete, Educației și Cercetării, Sorin Costreie, Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, Învățământului Preuniversitar, Sorin Ionescu, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, și secretari de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate principalele solicitări ale mișcării sindicale la nivel național. Ministrul de Finanțe a expus contextul fiscal-bugetar în care se află România și pașii ce urmează la nivel guvernamental pentru a acoperi necesarul de finanțare până la sfârșitul acestui an.

"Premierul Niculescu a transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul cu reprezentanții confederațiilor sindicale, confirmând sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății: indexarea pensiilor, debirocratizare și includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale față de următorul ciclu de finanțare europeană.

Dialogul dintre Guvern și confederațiile sindicale va continua, în perioada imediat următoare, în formatul asigurat de Consiliul Național Tripartit", a transmis biroul de presă al Guvernului.

Pe agenda discuţiilor s-a aflat şi creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027.

Florin Manole anunţă că nu vede o prioritate în creşterea salariilor demnitarilor

"Creșterea salariilor demnitarilor nu este și nu a fost o prioritate pentru mine. Afirmațiile contrare apărute în spațiul public răstălmăcesc ceea ce am spus. Declarația mea integrală arată foarte clar contextul și poziția mea", a scris ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

Acesta a postat şi declaraţia sa integrală despre acest subiect.

"Eu vă spun sincer, până să mă gândesc ce facem anul viitor cu salariile demnitarilor, sunt mult mai preocupat de a avea rezultate bune cu majorarea pensiilor pentru 1 ianuarie. Dacă noi gestionăm cu bine lucrurile cele mai aşteptate de către cetăţeni, după aceea puteţi vorbi şi de altele. Dacă vom eşua în temele sociale majore, nu o să mai aibă nimeni obrazul să meargă cu creşteri pentru primari sau pentru prim-ministru sau pentru altcineva”, a subliniat Manole.

Sorin Grindeanu a anunţat că în 2027 cresc pensiile

"Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe, sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul şi aşa mai departe, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului.

Şi, da, ne propunem să creştem, conform legii, pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Şi aici cred că am fost cât se poate de clar şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni. Nu e loc de nuanţe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget

România are nevoie de o lege a salarizării unitare, astfel încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăţi care se găsesc în acest moment. E nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toţi partenerii sociali, fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate", a declarat Sorin Grindeanu luni.