Prima rectificare bugetară a Guvernului: Sănătatea, principalul domeniu care primește bani. Alexandru Nazare anunță o nouă rectificare în noiembrie

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Guvernul Niculescu a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, prin care a adoptat mai multe măsuri prin care să evite eventualele blocaje în domenii cheie. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat ce soluții a găsit Executivul și unde s-au direcționat primele sume.

„Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem. Situația nu este una simplă și avem foarte multe provocări înaintea noastră. (...) Despre rectificarea de astăzi, am luat în calcul un PIB de 2.086 de miliarde, nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut, am adăugat la investiții, am făcut relocări și prioritizări printr-o fundamentare și o analiză foarte clară a execuției fiecarui ordonator în parte. Am utilizat blocajul pe care l-am avut la dispoziție, aproximativ 4 miliarde din cei 5 miliarde - blocaj, astfel încât să creăm spațiul pentru investițiile esențiale”, a spus, vineri, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă organizată după prima rectificare bugetară aprobată de Guvern.

Ministrul Finanțelor a precizat că România trebuie să îşi continue parcursul pentru reducerea deficitului bugetar, pentru a nu risca retrogradarea la „junk”, urmând ca, până în martie, cele trei agenții internaționale de rating financiar să evalueze, din nou, situația economică a țării noastre.

De asemenea, Alexandru Nazare a punctat că planifică o nouă rectificare bugetară până la finalul lunii noiembrie, urmând să „pornim discuțiile și lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil”.

Sănătatea, principalul domeniu avut în vedere la prima rectificare

Rectificarea de vineri a avut ca prioritate sănătatea, a spus Nazare: „Sănătatea este principalul domeniu care primește fonduri în această rectificare, rezolvăm probleme foarte importante (...) Dar este foarte important că am reușit, fără să creștem ținta de deficit, să alocăm aceste surse și pentru Casa de Sănătate, și pentru Ministerul Sănătății”.

De asemenea, și Ministerul de Interne „a primit sume pentru cheltuieli de funcționare”, a adăugat Nazare.

După învestirea Guvernului Niculescu, costurile de finanțare au scăzut, a mai precizat ministrul Finanțelor, care a declarat că România are, cu această ocazie, șansa de „a ieși pe piață în perioada următoare”.

„Cred că, prin anunțul acestei rectificări, ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieșire pe piață în perioada următoare. Reamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanțat în aceste opt săptămâni care urmează și fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume. E un mesaj foarte important că, de la momentul învestirii acestui guvern, costurile de finanțare au scăzut. Cu 40-60 de puncte de bază, dacă este vorba de finanțarea națională, și cu 20-30 de puncte de bază, dacă este vorba de euroobligațiuni. Deci efectul pe piețele internaționale a faptului că în România e învestit un guvern care transmite mesaje credibile a fost asumat”, a spus Alexandru Nazare, vineri, într-o conferință de presă.

Alte măsuri adoptate în prima rectificare a bugetului

Astăzi au mai fost adoptate măsuri în care Ministerul Finanțelor „a inclus instrumente concrete pentru rezolvarea unor potențiale blocaje de la finalul acestui an”, a adăugat Alexandru Nazare, precum: alocarea a 300 de milioane de lei pentru împrumuturi destinate asigurării căldurii în sezonul rece, preluarea proiectelor spitalicești eliminate din PNRR în Programul Sănătate 2021-2027, dacă sunt eligibile, posibilitatea Ministerului Dezvoltării de a redistribui, din noiembrie, fondurile rezervate beneficiarilor prin programul Anghel Saligny, introducerea unor poziții bugetare distincte pentru finalizarea proiectelor PNRR și plata angajamentelor deja încheiate ș.a.m.d.

„E vorba de soluții pentru asigurarea căldurii în sezonul rece - 300 de milioane de lei pentru împrumuturi din veniturile din privatizare, prin Trezoreria Statului. Solicitările se pot depune până la 31 decembrie 2026. Resurse locale pentru serviciile sociale și disciplină în execuție - permitem astfel utilizarea excedentului bugetelor locale, pentru care nu există angajamente legale, și pentru finanțarea protecției copilului, a centrelor pentru adulți cu handicap și a căminelor pentru persoane vârstnice. Continuăm investițiile în sănătate, pentru că am creat cadrul pentru preluarea în Programul de Sănătate 2021-2027 a proiectelor spitalicești eliminate din PNRR, dacă sunt eligibile și dacă se încadrează în alocarea programului.

Am creat noi reguli pentru închiderea PNRR și plata lucrărilor realizate. Prelungim până la 30 noiembrie termenul de verificare, autorizare și plată a cererilor de transfer și finalizarea lichidării, cu excepțiile prevăzute pentru contestațiile admise. Introducem poziții bugetare distincte pentru finalizarea proiectelor și pentru angajamentele deja încheiate și neplătite. Creditele de angajament eliberate prin această reorganizare nu pot fi folosite pentru a crea cheltuieli noi. De asemenea, plăți pentru investiții locale - este vorba de Anghel Saligny - Ministerul Dezvoltării poate redistribui, începând din luna noiembrie, sume rezervate beneficiarilor, dar pe acest subiect o să intervină domnul ministru.

Deblocăm prima de carieră didactică pentru beneficiarii rămași neplătiți, soluții pentru finanțarea investițiilor de apă și de mediu, extindem posibilitatea operatorilor regionali de a executa lucrări în regie proprie, din Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, într-un plafon de 120 de milioane de lei. Prelungim, până la 31 octombrie 2027 inclusiv, suspendarea sancțiunilor pentru lipsa elementelor de identificare și a datelor în format QR prevăzute pe bonul fiscal, Valorificarea bunurilor statului - modernizăm instrumentele prin care ANAF valorifică bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin licitații online și platforme specializate și actualizăm și atribuțiile MIPE pentru gestionarea programelor europene și a mecanismelor de finanțare”, a mai spus Alexandru Nazare.

De asemenea, și taxa de 25 de lei pentru coletele mici din afara UE, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a fost abrogată.

Taxe și impozite noi în 2027? Răspunsul lui Nazare

Întrebat dacă Guvernul va introduce noi taxe și impozite în anul 2027, ministrul Alexandru Nazare a spus că „nu își dorește să crească taxele”, dar o decizie în acest sens nu a fost luată încă.

„Datoria mea ca ministru al finanțelor este să colectez și să înregistrez cât mai bine, să evaluez cât mai bine nevoile tuturor ordonatorilor, să facem aceste evaluări cu cifrele pe masă, la vedere, și să propun anumite cursuri de acțiune. Mai departe, decizia este politică și se ia în guvern și la momentul potrivit. Sunt foarte multe întrebări și vă înțeleg perfect, pentru că așteptările privind bugetul din 2027 sunt foarte mari. Va fi un buget complicat de construit. Pierdem 1,5% puncte procentuale din PIB PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente, când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene.

Anul viitor este între două cicluri, finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. În același timp, se adaugă cheltuieli importante pe SAFE, care trebuie integrate în buget. Nu e vorba doar de SAFE, e vorba de apărare și trebuie să demonstrăm o ajustare credibilă care să poată fi corect evaluată pentru agenții. De aceea nu aș vrea să intru în detaliile bugetului înainte să văd, la rândul meu, cifrele care vin de la toți miniștrii. Nu aș vrea să mă antepronunț și de aceea sunt rezervat pe această temă. Dar nu că n-aș vrea să vă răspund și nu v-aș spune ce îmi doresc. Sigur, nu îmi doresc foarte multe lucruri.

Am fost întrebat de taxe. Nu îmi doresc să crească taxele. Şi asta e o chestiune pe care am repetat-o. Nu îmi doresc. Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute. Dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansarea economică în 2027, care este un factor extrem de important și face ajustarea mult mai ușoară din 2027 încolo”, a mai spus Nazare.