Motivul din spatele demisiei lui Christine Lagarde din fruntea Băncii Centrale Europene

Christine Lagarde a demisionat din funcția de președintă a BCE. Sursa foto: Agerpres

Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, și-a motivat decizia de a demisiona din funcția de președinte al instituției.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat joi că a decis să demisioneze din funcţie, cu opt luni înainte de expirarea mandatului său, pentru a putea vorbi mai liber despre chestiuni care nu ţin de politica monetară, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Mandatul lui Lagarde la BCE se încheia în 2027

În vârstă de 70 de ani, Christine Lagarde se află la conducerea BCE din noiembrie 2019, după ce anterior a condus Fondul Monetar Internaţional. În mod normal, mandatul lui Lagarde la vârful BCE urma să se încheie la 31 octombrie 2027.

„Nu există niciodată un moment potrivit pentru a pleca”, a spus Lagarde la o conferinţă de presă, adăugând că decizia de a pleca mai devreme a fost motivată de dorinţa de a se implica în discuţii pe teme care depăşesc mandatul BCE. „Vreau să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare şi libertatea de a aborda chestiuni care nu ţin de politica monetară”, a afirmat preşedintele BCE.

Lagarde a subliniat că oficialii BCE sunt supuşi unor reguli stricte de neutralitate. „Avem obligaţia de a fi neutri. comentăm situaţia actuală concentrându-ne exclusiv pe politica monetară”, a spus Lagarde, adăugând că acest mandat reprezintă „preţul pe care îl plătim pentru a fi independenţi”.

Christine Lagarde: „Mă interesează adevărul”

Cu toate acestea, Lagarde a mărturisit că nu se mai simte confortabilă să păstreze tăcerea cu privire la probleme globale mai ample. „Mă interesează adevărul, iar adesea văd cum acesta este alterat sau contrazis prin prezentări distorsionate ale realităţii”, a spus ea, fără a oferi detalii suplimentare.

Bazându-se pe o experienţă de peste două decenii în poziţii economice şi financiare la nivel internaţional, Lagarde consideră că îşi poate aduce contribuţia şi în afara domeniului băncilor centrale. „Există lucruri pe care le pot spune, dacă oamenii vor sau nu să asculte, asta e o altă poveste. Dar simt că trebuie să spun aceste lucruri, lucru pe care nu îl pot face din poziţia pe care o deţin în prezent”, a explicat Lagarde.

Preşedinta BCE a dorit să asigure pieţele şi personalul instituţiei că plecarea sa anticipată nu va perturba activitatea BCE. „Procesul de găsire a unui succesor a început deja”, a spus Lagarde, adăugând că există „o mulţime de candidaţi excelenţi, mult mai buni decât mine”.

Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, a declarat, joi, preşedintele Consiliului, Antonio Costa.

„Pentru a asigura o tranziţie fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi iniţiat astăzi şi va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.

Chiar dacă toţi liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea preşedintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât şi francez pentru a obţine postul.