Kremlinul s-a răzgândit. Nu mai vrea Europa la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina. Consilierul lui Putin: "Europenii să-și cumpere bilet"

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Kremlinul a exclus participarea Europei la discuțiile trilaterale privind Ucraina.

Kremlinul s-a răzgândit. Nu își mai dorește ca Europa să fie la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina. Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că discuțiile trilaterale dintre reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite vor avea loc fără participarea europenilor și că în acest sens a fost încheiat un acord cu partea americană, scrie Interfax, citând agenția de știri Vesti.

"Am convenit că discuțiile trilaterale vor fi reluate cu reprezentanți din Rusia, Ucraina și Statele Unite (...) Ei (europenii n.r.) pot participa dacă își cumpără bilete. Dar nimeni nu intenționează să-i invite la masa negocierilor", a spus el.

Ușakov neagă că Trump și Putin au discutat despre participarea europenilor la negocieri

De asemenea, el a negat că participarea Europei la discuțiile trilaterale a fost discutată în timpul unei recente convorbiri telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

"Cu președintele? Nu s-a discutat despre asta", a spus el.

Chiar el afirmase zilele trecute că Europa trebuie să fie la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina

Noile declarații ale consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov vin după ce zilele trecute chiar el afirmase că Europa trebuie să fie la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina, iar presa a intuit că aceasta este și dorința Kremlinului, din moment ce spusele au venit din gura reprezentantului lui Vladimir Putin.

SUA nu au reuşit să exercite presiuni asupra Kievului pentru a-l determina să accepte un acord de pace, a afirmat Uşakov într-un interviu acordat unui corespondent al televiziunii de stat, Pavel Zarubin.

"Înainte, părea că, după Anchorage, administraţia SUA ar putea dicta anumite lucruri şi ar putea forţa Kievul să se conformeze. Însă, până acum, acest lucru nu a dat cu adevărat rezultate", a spus Uşakov, făcând referire la o întâlnire din 2025, desfăşurată la Anchorage, între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin.

"Asta pentru că nu este suficient să discutăm doar cu Kievul. Trebuie să discutăm cu întreaga Europă, care susţine pe deplin Kievul", a adăugat el.

Duminică, 25 octombrie, Uşakov mai declarase că Rusia este pregătită să reia discuţiile de pace în format trilateral - cu Ucraina şi SUA - după Ziua Unităţii Naţionale a Rusiei, sărbătorită pe 4 noiembrie. Cu câteva zile înainte de asta, presa relatase că Vladimir Putin a propus organizarea unui summit cu Donald Trump și Xi Jinping pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.

Putin ar putea cere revenirea NATO la granițele din 1997

Ulterior, a apărut informația potrivit căreia președintele rus Vladimir Putin ar putea cere revenirea NATO la granițele din 1997 la următoarea rundă de negocieri, o solicitare care vizează direct România.

Generalul-maior (r) Dan Grecu a amintit în cadrul unui interviu pentru DC NEWS că restrângerea granițelor NATO este o cerință mai veche a lui Putin și a explicat că nu există riscul ca o astfel de solicitare să fie acceptată deoarece este doar "visul lui nerealizabil".