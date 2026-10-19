Putin a propus un summit cu Trump și Xi pentru încheierea războiului din Ucraina

Un summit Putin-Trump-Xi ar putea avea loc în noiembrie. Sursa Foto: Inteligenta Artificiala Grok

Vladimir Putin propune organizarea unui summit cu Donald Trump și Xi Jinping pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a propus organizarea unui summit luna viitoare cu omologii săi american Donald Trump şi chinez Xi Jinping pentru a negocia încheierea războiului de peste patru ani cu Ucraina într-un mod care să favorizeze Moscova, a relatat Wall Street Journal duminică, citând persoane familiarizate cu discuţiile, relatează luni Reuters.

Propunerea cu privire la acest summit intervine pe fondul unei încălziri a relaţiilor între Trump şi Putin, mai ales după ce preşedintele SUA a anunţat un acord privind achiziţionarea de motorină rusească şi a semnat, vineri, un ordin executiv prin care a suspendat sancţiuni-cheie impuse Moscovei.

Citând un fost ofiţer de informaţii rus, în temă cu această problemă, publicaţia americană scrie că propunerea a fost făcută de Putin în cadrul discuţiei telefonice cu Trump în 9 octombrie, în cadrul căreia s-a convenit asupra exportului de motorină rusească în SUA şi pe piaţa mondială.

Casa Albă nu a răspuns pe moment unei solicitări de comentarii din partea WSJ, în timp ce Kremlinul nu a putut fi contactat imediat în weekend. Ambasadele Rusiei şi Chinei din Washington nu au răspuns deocamdată unor cereri de comentarii.

Unde ar putea avea loc întâlnirea

Kremlinul a sugerat organizarea dialogului tripartit pe marginea viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a indicat WSJ, citând persoane familiarizate cu discuţiile. Acest summit este programat să aibă loc în zilele de 18 şi 19 noiembrie în Shenzhen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru ziarul citat că au loc discuţii privind o posibilă întrevedere între cei trei lideri.

"Nu există încă o înţelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau posibila sa agendă, deşi toate cele trei părţi recunosc posibilitatea ipotetică a desfăşurării unei astfel de întrevederi", a spus el pentru Wall Street Journal.

Un înalt oficial american a declarat pentru Journal că Trump nu a agreat un astfel de summit, dar că ar putea fi deschis acestei idei.

Acordul între Trump şi Putin privind motorina şi ordinul executiv de ridicare a sancţiunilor împotriva Moscovei au atras critici din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că aceasta îl va încuraja pe Putin şi va prelungi războiul.

Ucraina şi Rusia ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului dintre ele, a declarat luni secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în timpul vizitei sale în Uzbekistan, potrivit Reuters.

Întrebat despre o posibilă întâlnire între preşedinţii american Donald Trump, rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping pentru a negocia sfârşitul conflictului ucrainean, Rubio a afirmat: "S-au purtat discuţii despre o întâlnire. Nu ştiu dacă s-a ajuns la un rezultat, dar preşedintele a fost clar. Ar vrea ca războiul din Ucraina şi Rusia să se termine".

„Nu vedem nimic bun care să rezulte din acest război. Vedem o mulțime de aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare și extindere a acestui conflict… într-o altă țară, din cauza unui atac de sabotaj eșuat sau a unor drone care sunt afectate de războiul electronic și ajung în mod accidental într-o țară vecină”, a adăugat el, conform Agerpres.

Informații despre un astfel de summit circulau din mai

Informația referitoare la un summit tripartit a circulat în presa internațională încâ din luna mai. "Această temă a fost discutată", a declarat atunci consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov pentru televiziunea publică.

El a precizat că preşedintele Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la o reuniune în Kârgâzstan, unde amândoi au participat la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

"Dacă lucrurile merg conform planului, s-ar putea organiza o întâlnire în trei sau, cel puţin, s-ar ţine întâlniri cu fiecare dintre ei", a spus consilierul prezidenţial.

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, la summitul APEC din China, nu este exclusă, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al liderului de Kremlin, în luna mai, scrie Interfax.

„Teoretic, da. Teoretic, întâlnirile cu toți participanții la summit sunt posibile. Acesta este scopul acestor summit-uri”, a declarat el pentru Izvestia, răspunzând la întrebarea dacă o întâlnire între Putin și Trump la summitul din China ar putea avea loc.

Programul întâlnirilor lui Vladimir Putin la summitul APEC din China va fi întocmit ulterior, a adăugat el.

„Putin și-a confirmat disponibilitatea de a participa și de a veni (la summitul APEC). Vom vedea cine vor fi ceilalți participanți din China. Probabil va fi întocmit un program de întâlniri bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor.

Când s-au întâlnit Putin și Trump ultima oară

Reamintim că Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska, în august anul trecut. Atunci, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Întâlnirea celor doi 15 august 2025 de la Anchorage a fost prima din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

Xi și Putin s-au lăudat cu relația lor la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS)

Președinții rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, au elogiat relația dintre Moscova și Beijing cu prilejul unui summit în Kârgâzstan al unui bloc regional care intenționează să contrabalanseze influența occidentală, dar ai cărui membri se confruntă cu crize majore, relatează AFP.

Liderii iranian, Masoud Pezeshkian, și turc, Recep Tayyip Erdogan, precum și prim-miniștrii indian, Narendra Modi, și pakistanez, Shehbaz Sharif, au fost și ei prezenți la Bișkek, capitala acestei țări din Asia Centrală, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care a durat de pe 31 august până pe 1 septembrie.

Cooperarea strategică între Rusia și China constituie un model de relații interstatale, și-a exprimat satisfacția Vladimir Putin, care a evocat o cooperare aprofundată în materie de inovații digitale, între care Inteligența Artificială.

Liderul chinez a vorbit despre perspective și mai promițătoare ale cooperării sino-ruse datorită eforturilor conjugate ale celor două părți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cei doi lideri, care s-au întâlnit ultima dată în mai, nu au discutat despre războiul din Ucraina decât în mod superficial, în contextul în care Beijingul și Moscova și-au întărit cooperarea în ultimii ani.

Ce este OCS

OCS este o organizație care reunește zece state - Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Pakistan, Tadjikistan - menită să reprezinte o contrapondere pentru occidentali, cu un accent pus pe chestiuni de securitate și economice.

Sesiunea plenară sub egida președintelui kârgâz Sadîr Japarov urmează să se desfășoare marți și o întâlnire bilaterală este prevăzută să aibă loc între Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian, în contextul unei cooperări ruso-iraniene crescânde.

OCS a căpătat un nou elan în ultimii ani sub impulsul Beijingului și a Moscovei, pe fondul apropierii ruso-chineze, comentează France Presse.

Grupul numără acum, pe lângă cei zece membri, 15 parteneri de dialog, între care Turcia, Arabia Saudită și Qatar, precum și două state observatoare, între care Afganistanul.

Declarația fondatoare a OCS dă asigurări că această organizație nu este o alianță îndreptată împotriva altor state.

Președinții rus și chinez s-au folosit însă cu regularitate de aceste summituri pentru a-și arăta unitatea și a-și promova viziunea unei lumi multipolare, vizând să contracareze hegemonia americană pe care o denunță.

Acest summit are loc într-un moment în care mai multe state membre ale OCS sunt implicate în războaie deschise: invazia rusă a Ucrainei, a cărei soluționare prin negocieri după patru luni și jumătate de lupte este în impas, și ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului declanșată în februarie.

Alte state membre sunt angajate în conflicte comerciale, în special în cazul taxelor vamale impuse de SUA asupra produselor chineze și indiene.

La sfârșitul lui august, guvernul american a instituit, în plus, sancțiuni secundare pentru partenerii comerciali ai Iranului în ceea ce privește aurul, tehnologiile, activele digitale, aviația și transportul maritim, menite să asfixieze regimul iranian, conform Agerpres.