Acordul SUA-Rusia pentru livrarea de motorină. Donald Trump: "Am făcut alegerea corectă pentru popor. America pe primul loc"

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Președintele american Donald Trump își apără acordul cu Vladimir Putin privind livrarea de motorină.

Președintele american Donald Trump și-a apărat acordul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru achiziționarea de motorină rusească. El a scris despre acest lucru într-o postare pe Truth Social, afirmând că a încheiat acest acord "pentru poporul american".

"Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, dar mass-media care difuzează știri false nici măcar nu atinge subiectul. Am făcut alegerea corectă pentru poporul american - întotdeauna America pe primul loc", a scris Donald Trump pe contul său de pe Truth Social.

Noile sale declarații vin după ce a atras un val de critici din cauza faptului că vineri, 9 octombrie, a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin care permite exporturile de motorină din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei de către Moscova.

Friedrich Merz: O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa

Cancelarul german Friedrich Merz s-a distanţat, luni, de planul lui Donald Trump și a criticat dur decizia americanilor. Acesta a anunțat că guvernul său a luat notă de acordul energetic între SUA şi Rusia, dar a precizat că nu îi va da curs.

"O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa. Rusia va negocia în mod serios doar sub presiune şi de aceea suntem consecvenţi în privinţa sancţiunilor noastre contra Rusiei", a declarat Friedrich Merz.

Cancelarul german a susținut că sancţiunile ar trebui să fie înăsprite ca răspuns la atacurile rușilor care vizează în special infrastructura energetică civilă a Ucrainei. El a reiterat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va putea conta în continuare pe sprijinul Germaniei şi al Europei.

Oficial american: Trump a făcut înțelegerea cu Putin după ce Zelenski i-a ignorat solicitările

Reamintim că vineri, 9 octombrie, după anunțul făcut de Trump, un oficial american familiarizat cu situația declarase pentru Axios că președintele american a decis să deschidă piața americană pentru motorina din Rusia după ce Volodimir Zelenski a preferat să ignore repetatele solicitări ale Statelor Unite de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor rusești.

"Zelenski a greșit camera. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care Trump i-a acordat-o în ultimele 6 luni", ar fi declarat oficialul american.

Zelenski: Acordul, un cadou pentru Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, afirmând că este "o decizie slabă din partea unor parteneri puternici".

"Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va "răsplăti" motorina cu mai multă teroare şi perfidie", a spus Zelenski sâmbătă.

Potrivit anunțului făcut de Donald Trump, "Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele americane și internaționale, încă 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1 milion de tone imediat după aceea".