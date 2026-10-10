Donald Trump, anunțul zilei despre Rusia: Tocmai am încheiat o discuție extrem de reușită cu Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a făcut un anunț surprinzător.

Donald Trump a anunțat că Rusia va furniza motorină pe piața americană și pe cea mondială, în urma unei discuții cu Vladimir Putin. Președintele SUA a zis că livrările vor contribui la reducerea rapidă a prețurilor.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a prezentat calendarul unor livrări de motorină convenite cu președintele Rusiei.

Rusia ar urma să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone imediat după aceea

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de reușită cu Președintele Vladimir Putin, al Rusiei, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și globală, încă 500.000 de tone în luna noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea.



În plus, pe baza stării rafinăriilor lor de motorină, Rusia va livra apoi, într-un timp scurt, 3.000.000 de tone de motorină. Între CONTROLUL NOSTRU TOTAL asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț măreț privind Energia Rusă, Prețurile la Motorină pentru Americani și, într-adevăr, pentru Lume, vor SCĂDEA, ÎN CIFRE RECORD, ȘI RAPID!



Prețuri mai mici pentru Americani, în special pentru Marii Noștri Fermieri, Răsadnici și Camioniști, reprezintă Cea Mai Mare Prioritate a Mea. Acesta este un anunț foarte mare și important. În plus, trebuie înțeles că Iranul nu va avea o Armă Nucleară! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme”, a zis Donald Trump.