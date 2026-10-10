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Donald Trump, anunțul zilei despre Rusia: Tocmai am încheiat o discuție extrem de reușită cu Vladimir Putin

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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donald trump sua
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a făcut un anunț surprinzător.

Donald Trump a anunțat că Rusia va furniza motorină pe piața americană și pe cea mondială, în urma unei discuții cu Vladimir Putin. Președintele SUA a zis că livrările vor contribui la reducerea rapidă a prețurilor.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a prezentat calendarul unor livrări de motorină convenite cu președintele Rusiei.

Rusia ar urma să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone imediat după aceea

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de reușită cu Președintele Vladimir Putin, al Rusiei, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și globală, încă 500.000 de tone în luna noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea.


În plus, pe baza stării rafinăriilor lor de motorină, Rusia va livra apoi, într-un timp scurt, 3.000.000 de tone de motorină. Între CONTROLUL NOSTRU TOTAL asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț măreț privind Energia Rusă, Prețurile la Motorină pentru Americani și, într-adevăr, pentru Lume, vor SCĂDEA, ÎN CIFRE RECORD, ȘI RAPID!


Prețuri mai mici pentru Americani, în special pentru Marii Noștri Fermieri, Răsadnici și Camioniști, reprezintă Cea Mai Mare Prioritate a Mea. Acesta este un anunț foarte mare și important. În plus, trebuie înțeles că Iranul nu va avea o Armă Nucleară! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme”, a zis Donald Trump.

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Comentarii (7)

Zaza   •   10 Octombrie 2026   •   12:39

Bravo Trump , Bravo Putin , interesul mondial conteaza mai mult decat trufia unui CLOWN , dansator travestit , in carciumi care prezinta cabarete , era bun acum 100 de ani la Cabaretul Moulin Rouge , facea ce face si azi , canta cu glas de fetita ! Sunt filmari cu el facute inainte de a deveni presedinte cu fustitza !

Mihai1   •   10 Octombrie 2026   •   11:18

@Justinianus - să facă ce? Poate nu le mai trimit ucrainenii drone americanilor și îi lasă descoperiți în Iran.
Interesant că ucrainenii cereau cu câteva ore înainte un armistițiu energetic cu Rusia. Americanii le-au făcut pe plac pentru că fără armistițiu Rusia nu prea are ce exporta.
Ucrainenii și cu americanii și-au dat seama de ceva: rușii sunt de vânzare, ca niște ...urve.

ionel   •   10 Octombrie 2026   •   10:13

putin din nou cistigator.!!!!de ce nu/i face nimeni un mulaj trumpalaului dupa premiul nobel?bravo putin esti un adevarat patriot rus si unul dintre marii conducatori ai lumii

Justinianus   •   10 Octombrie 2026   •   08:09

Moare Zele de ciuda si mai da cu drone in rafinariile rusesti, pina se supara Trump si schimba foaia..

GOGU   •   10 Octombrie 2026   •   07:51

europa '' inteligenta''....

ioan   •   10 Octombrie 2026   •   06:36

nu aveti nici o treaba cu lumea.POATE SA DISPARA,AFACERILE SA MEARGA .ATATA CINISM ERA GREU DE CONCEPUT.

Vasile   •   10 Octombrie 2026   •   01:44

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