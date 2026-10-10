Decizia lui Trump privind motorina rusească provoacă reacția UE: Contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Șefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizează că suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse are ca efect susținerea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei.

Mesajul transmis de Kaja Kallas survine după acordul anunţat de SUA cu Moscova referitor la motorină, transmite AFP.

Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei

Suspendarea sancţiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru, a scris Kaja Kallas pe social media.

Loviturile ruse au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile şi Rusia şi-a intensificat atacurile hibride contra Europei, atât împotriva statelor membre ale UE, cât şi contra aliaţilor din NATO, a adăugat ea.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială, Washingtonul suspendând sancţiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat o decizie nedemnă.

La începutul lunii octombrie UE a respins o eventuală interdicţie privind motorina.

Administrația americană urmărește să crească disponibilitatea motorinei și să limiteze presiunile asupra prețurilor. Totuși, efectul concret al livrărilor asupra costurilor la pompă rămâne incert.

Răzbunarea lui Zelenski. Ucraina a atacat o instalație petrolieră din Rusia, la câteva ore după acordul Trump-Putin pentru motorină

Un terminal petrolier din regiunea rusă Rostov a fost atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină.

Atacul lansat de Ucraina a provocat un incendiu, iar mai multe locuințe și un pod feroviar ar fi fost avariate. Autoritățile ruse au raportat șase persoane rănite.

UE vrea să își accelereze propriile măsuri contra Rusiei

În ceea ce o priveşte, Uniunea Europeană a promis să-şi consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Luni, miniştrii de externe ai ţărilor UE urmează să adauge oficial aproximativ circa 1.600 de nume pe lista neagră cu persoanele şi entităţile vizate de sancţiunile europene legate de războiul din Ucraina.

Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile ce subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane şi entităţi.

Sancțiuni masive contra anumitor categorii de persoane și entități

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).