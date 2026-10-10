Rusia ridică restricțiile privind furnizarea de motorină, după anunțul lui Donald Trump. Vladimir Putin: "Va avea un impact pozitiv asupra întregii economii globale". Reacția lui Zelenski

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Rusia anunță că începe imediat să ridice restricțiile privind exporturile de motorină, după ce președintele american Donald Trump a prezentat calendarul unor livrări de motorină convenite cu liderul rus. Zelenski îl acuză pe Trump că îi face un cadou lui Putin.

UPDATE: Trump ar fi parafat acordul cu Putin privind motorina din cauza lui Zelenski

Donald Trump ar fi decis să deschidă piața americană pentru motorina din Rusia după ce Volodimir Zelenski a preferat să ignore repetatele solicitări ale Statelor Unite de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor rusești, a declarat un oficial american familiarizat cu situația pentru Axios.

"Zelenski a greșit camera. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care Trump i-a acordat-o în ultimele 6 luni", ar fi declarat oficialul american.

Președintele ucrainean le-a spus emisarilor de pace ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să dispună încetarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești dacă rușii încetează atacurile asupra centralelor nucleare ucrainene.

Totuși, oficialul american citat de Axios a susținut că Donald Trump nu a considerat atacurile asupra rafinăriilor rusești ca un echivalent al loviturilor rusești asupra puterii nucleare a Ucrainei. Potrivit oficialului, președintele american dorea ca Ucraina să stopeze unilateral atacurile deoarece loviturile au contribuit la creșterea prețurilor la motorină în SUA. Restricțiile introduse de Rusia pentru exporturile de motorină au pus și mai multă presiune pe piețele globale de motorină, sufocate deja de efectele războiului din Iran.

Știrea inițială:

Rusia începe imediat să ridice restricțiile privind exporturile de motorină înainte de termen, transporturile putând ajunge la 3 milioane de tone pe lună pe termen mediu, a declarat viceprim-ministrul rus Alexander Novak.

„Rusia evaluează pozitiv măsurile luate de SUA care vizează stabilizarea pieței energetice globale și restabilirea treptată a comerțului normal cu energie și este pregătită să coordoneze acțiunile viitoare care vizează crearea unei piețe mai previzibile și mai sănătoase”, a declarat Alexander Novak, potrivit Interfax.

Rusia, pregătită să furnizeze 300.000 de tone de motorină pieței americane

El a menționat că Rusia este pregătită să furnizeze 300.000 de tone de motorină pieței americane, precum și altor parteneri, încă din octombrie. Acest volum ar putea fi majorat la 500.000 de tone în noiembrie și la 1 milion de tone în decembrie, a mai susținut viceprim-ministrul rus Alexander Novak.

„În viitor, acest volum ar putea crește la 3 milioane de tone pe lună. Piața rusă ar fi apoi complet aprovizionată cu motorină”, a subliniat Novak.

OFAC a emis deja o licență care permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală

Precizările lui Alexander Novak vin după ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, la ordinul președintelui Donald Trump, a emis o licență generală temporară care permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală.

Trump a anunțat vineri că a avut o conversație telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Discuția dintre cei doi s-a concentrat pe livrările de motorină rusească către piețele americane și internaționale.

„Tocmai am încheiat discuții de succes cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul cărora am convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele americane și internaționale, încă 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1 milion de tone imediat după aceea”, a scris Donald Trump pe platforma de socializare Truth Social.

„În timpul discuției despre situația energetică globală, partea rusă și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere piețelor americane și globale. Sunt încrezător că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii globale”, a transmis apoi Vladimir Putin.

Reacția lui Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul ca pe "o decizie slabă din partea unor parteneri puternici".

"Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va "răsplăti" motorina cu mai multă teroare şi perfidie", a adăugat el.

Bursa de la Moscova crește după anunțul lui Trump

Vestea acordurilor ruso-americane privind furnizarea de motorină a declanșat o creștere a pieței bursiere rusești, indicele Bursei de la Moscova testând pragul de 2400 de puncte în tranzacțiile de vineri seara.

Acțiunile Rosneft au crescut cu peste 9%, Lukoil cu 6%, iar Gazprom Neft cu 5%.

Reamintim că în luna august Rusia s-a confruntat cu un nou val de penurie de combustibil, după ce atacurile cu drone asupra rafinăriilor au afectat aprovizionarea, iar benzina a redevenit indisponibilă la unele stații din regiunea Moscovei.

De ce s-a scumpit motorina

Motorina s-a scumpit cu 70% după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul în 28 februarie. În SUA, preţul mediu al motorinei era joi de 6,28 dolari galonul, potrivit Agerpres.

Conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu au provocat o criză a pieţei carburanţilor la nivel mondial. Trump a făcut recent presiuni asupra aliaţilor să scoată motorină din rezerve şi a extins pentru toate vehiculele scutirea de taxe a carburantului valabilă anterior doar pentru utilajele agricole.

După anunţul de vineri, preţul motorinei a scăzut.

Ce ar mai fi discutat Trump și Putin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că în timpul conversației pe care a avut-o cu Donald Trump vineri s-a acordat o atenție deosebită perspectivelor de soluționare a crizei ucrainene, fiind discutate și situația din jurul Iranului, precum și diverse aspecte ale relațiilor bilaterale.

„Acordul de continuare a contactelor personale dintre președinții celor două țări, precum și cooperarea dintre administrațiile prezidențiale, agențiile de informații și alte agenții, a fost confirmat”, a declarat președintele rus.

Putin și Trump au vorbit telefonic de mai multe ori în acest an, cea mai recentă conversație, înainte de cea de vineri, având loc pe 8 septembrie. Atunci, cei doi au făcut schimb de opinii cu privire la rezultatele vizitelor la Kiev și Moscova ale negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner din 5 și 6 septembrie.

Vineri, 9 octombrie, Witkoff și Kushner au purtat discuții cu reprezentanții Ucrainei din Statele Unite despre soluționarea conflictului. De asemenea, este posibil ca aceștia să viziteze Moscova până la sfârșitul lunii octombrie.