Rusia, lovită de al doilea val al crizei benzinei. Rușii se iau la bătaie în stațiile PECO, iar cine se plânge de penuria de combustibil e arestat și amendat - VIDEO

Foto: Captură video Twitter

Rusia este lovită de al doilea val al crizei benzinei. Oamenii au început să se ia la bătaie la cozile kilometrice din benzinării, iar cine se plânge de penurie de combustibil este arestat și amendat.

Rusia se confruntă cu un al doilea val al crizei combustibililor, care pare să fie mai grav decât primul. Pe rețelele sociale au apărut mai multe filmări în care oamenii pot fi văzuți că se iau la bătaie la cozile kilometrice din benzinării. În plus, se pare că cine se plânge de penuria de combustibil este arestat și amendat.

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"Problemele de aprovizionare cu benzină au ajuns și în regiunea Moscova, unde numeroase benzinării au rămas fără carburant", a scris pe Twitter, acum câteva zile, Anton Gherașcenko, fost ministru adjunct al Afacerilor Interne al Ucrainei.

Pe 16 august, benzina sau motorina erau disponibile în doar 28,1% din benzinăriile din țară, față de 41% cu o săptămână înainte, potrivit datelor GdeBENZ, raportate de Izvestia, scrie The Moscow Times. În ultimele șapte zile, disponibilitatea combustibilului a scăzut în regiunile Volgograd, Celiabinsk, Orenburg, Voronej, Samara, Penza, Saratov, Lipețk și Rostov, precum și în Tatarstan.

Problemele din benzinării au fost confirmate de autorități în cel puțin opt regiuni, inclusiv în Ținutul Krasnodar, Regiunea Kaluga și Regiunea Nijni Novgorod. Locuitorii din cel puțin alte 13 regiuni au raportat pe rețelele sociale penurie de combustibil, inclusiv în Moscova, regiunile Irkutsk, Arhanghelsk și Tomsk, ținuturile Trans-Baikal și Stavropol, Iakutia și Adigea.

Totodată, pe 17 august, jurnaliștii Izvestia au inspectat 21 de benzinării din Moscova și regiunea Moscovei. Benzina AI-92 era disponibilă doar la șapte dintre ele, bezina AI-95 la șase, iar benzina AI-98 la cinci.

"Noul val de penurii a apărut din cauza atacurilor continue și a reparațiilor neprogramate la rafinăriile de petrol", a explicat Igor Iușkov, analist principal la Fondul Național pentru Securitate Energetică.

Rușii sunt arestați și amendați pentru că se plâng de penuria de benzină

Într-un alt articol, The Moscow Times scrie că rușii care se plâng de penuria de combustibil sunt pedepsiți. Pe 16 iulie, cinci locuitori din Volgograd au publicat o înregistrare video adresată lui Alexander Bastrykin, președintele Comitetului de Investigații Rus, în care descriau situația benzinei din oraș. Ei atrăgeau atenția asupra faptului că oficialii administrației orașului își alimentau mașinile folosind carduri de combustibil, în timp ce toți ceilalți erau supuși restricțiilor. Poliția a considerat înregistrarea video un „eveniment public neautorizat” și i-a reținut pe toți cei implicați.

În cele din urmă, unul dintre participanții la apel, avocatul Alexey Sevastyanov, a fost condamnat la cinci zile de arest sub pretextul că a opus rezistență în fața polițiștilor. În plus, instanța a amendat un alt bărbat cu 10.000 de ruble pentru participarea la un protest în masă. Lev Samolovskikh, un rezident al orașului Perm, a primit aceeași amendă pentru că a planificat un miting și „și-a exprimat public opinia cu privire la deficitul de combustibil auto în vânzările cu amănuntul”. El a notificat administrația orașului despre intenția sa de a organiza protestul și a scris despre asta pe un canal de Telegram cu 44 de abonați. Pentru acest lucru a fost acuzat de „campanie electorală ilegală”.

Cum a apărut criza combustibililor din Rusia

Criza combustibililor din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor Forțelor Armate Ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Conform unei analize S&P Global, cel puțin 26 de rafinării au fost scoase din funcțiune, dintre care șapte nu își reluaseră producția până la sfârșitul lunii iulie. Alte patru rafinării au fost închise în august.

Acest lucru a dus la scăderea capacității de rafinare a petrolului în Rusia, potrivit EA Analytics, la cel mai scăzut nivel din mai 2002 - 3,6 milioane de barili pe zi. Până la începutul lunii august, cifra se redresase la puțin peste 4 milioane de barili pe zi, dar rămâne cu 30% sub norma sezonieră, potrivit analiștilor Rystad.

La sfârșitul lunii iulie, deficitul de benzină se ameliorase. Cu toate acestea, în august, Rusia a fost lovită de un al doilea val al crizei combustibililor. Potrivit Reuters, cel puțin 10 regiuni au reintrodus restricții la benzinării. Combustibilul a început să se epuizeze chiar și în regiunea Moscovei. Drept urmare, autoritățile au lansat o campanie de prioritizare a aprovizionării cu benzină a capitalei.

Potrivit Kommersant, criza combustibililor din Rusia ar putea atinge un nou nivel critic până la începutul lunii septembrie, deoarece Rafinăria de petrol Novopolotsk din Belarus, una dintre cele două rafinării care furnizează combustibil pieței rusești, va fi supusă unor lucrări de întreținere programate. Mai multe rafinării mari din Rusia sunt, de asemenea, așteptate să intre în lucrări de mentenanță.

Ce spun rușii despre criza benzinei

Iată ce spune un șofer de taxi despre penuria de benzină regiunea Moscovei:

"Benzinăriile au în mare parte doar motorină, și mai rar găsești benzină. Din păcate, acum cozile sunt mai mari decât în ​​primul val. Am observat cozi mai scurte doar la benzinăriile mai retrase, care nu sunt poziționate direct la stradă. În plus, unele benzinării sunt închise, deși pe telefon apar ca fiind deschise" a spus Pavel, un șofer de taxi din regiunea Moscovei, potrivit bmf.ru.

Olga, o femeie din Moscova, a spus că nu a reușit să-și alimenteze mașina, așa că și-a petrecut toată ziua de marți plimbându-se prin oraș cu taxiul.

"Nu am reușit să fac rost de benzină. Am căutat cam două ore. Am condus prin tot orașul și nu am văzut nicio benzinărie care să aibă benzină. Am virat pe șoseaua de centură a Moscovei spre Șeremetievo și am condus o vreme, dar nu era nicio benzinărie care să vândă benzină 95" a spus ea.