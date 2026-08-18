Motorina trece din nou de 10 lei, deși acciza a scăzut. ANPC intră în benzinării. Chirieac: Bolojan este cel mai deștept băiat dintre ”băieții deștepți”

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres

Prețurile la combustibil cresc din nou, în ciuda reducerii accizei, iar ANPC începe controalele în benzinării.

Încep controalele în benzinării. ANPC pune stațiile de alimentare sub lupă după ce motorina a sărit din nou de 10 lei. Amenzile pot ajunge până la 2% din cifra de afaceri.

În loc să vedem o relaxare la pompă, după o perioadă de stagnare declanșată de reducerea accizei, prețurile au crescut. În tot acest timp, Bulgaria, Polonia și alți vecini ai României reușesc, în ciuda contextului internațional dificil, să scadă prețurile la combustibil. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Ionuț Grigore.

"Pe măsură ce crește prețul carburantului, Ilie Bolojan încasează mai mulți bani"

"Pe scurt, noi trebuie să știm că avem prețul cel mai mare în Europa de Est, dar cred că și în Europa de Vest. Pe măsură ce crește prețul carburantului, Ilie Bolojan încasează mai mulți bani. Poate d-asta nici nu acceptă măsuri economice, logice, raționale, care nu țin de plafonarea prețului la agentul economic, că îți dispare produsul de pe piață. Pe măsură ce el crește prețul, invocând tot felul de așa zise motive legate de situația internațională și războiul din Iran, încasează mai mulți bani la buget. Pe spinarea noastră, nefiind dorit acolo, ne salvează pe noi și țara. E rudimentară gândirea, fiindcă pe de altă parte omoară economia. Pe el nu-l interesează lucrul acesta. La fel a făcut cu taxele. Le-a majorat, am citit niște date acum, oficiale, le puteți accesa și dumneavoastră, până când nivelul investițiilor străine în România a scăzut cu 85%. ”Băieții deștepți”din România și-au făcut parcurile de baterii nu la noi în țară, ci în Bulgaria, unde impozitele sunt 10% sau 5%, iar la noi 16%. Ilie Bolojan este 'cel mai deștept băiat' dintre 'băieții deștepți'. Dânsul încasează din mai multe locuri", a explicat Bogdan Chirieac.

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