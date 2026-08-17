Dezastrul din economie reclamat de Grindeanu, confirmat și de analiști. Radu Georgescu: "România este ca un sac fără fund" / "Unde sunt reformele, Ilie"?

Economia României e pe muchie de cuțit, o confirmă și analiștii. Grindeanu îl acuză pe Bolojan . Foto Agerpres

În ultimele zile, inlclusiv luni, 17 august, președintele PSD, Sorin Grindeanu a susținut mai multe conferințe de presă în care a reclamat "dezastrul" din economie, arătându-l drept vinovat principal pe premierul demis Ilie Bolojan. Situația precară a economiei României este confirmată și de analiști. Radu Georgescu a atras atenția că 14,2 miliarde de euro au ieșit din România în primele 6 luni din 2026, "cea mai mare sumă din istoria României".

România a ajuns să înregistreze niveluri record ale datoriei externe și deficitului de cont curent, în timp ce investițiile străine s-ar fi prăbușit în prima jumătate a anului, a susținut președintele PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă, luni, 17 august. Analistul financiar Radu Georgescu avertizează, la rândul său, că ritmul de îndatorare ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul economiei românești. Potrivit lui, în primele șase luni ale anului 2026, deficitul de cont curent a ajuns la 14,2 miliarde de euro, sumă pe care analistul o descrie drept cea mai mare din istoria României. În același timp, datoria externă a României a ajuns, în iunie, la 232 miliarde de euro, atrage atenția Georgescu.

"În perioada ianuarie–iunie 2026, din România au ieșit 14,2 miliarde de euro (deficit de Cont Curent). Este cea mai mare sumă din istoria României. Datoria externă a României a ajuns, în iunie 2026, la 232 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă din istoria României. În iunie 2016, datoria externă era de 87 de miliarde de euro. Datoria statului este, în iunie 2026, de 1,2 trilioane de lei. Nu este greșeală de scriere. Este cea mai mare sumă din istoria României.

În iunie 2016, datoria statului era de 275 de miliarde de lei. Deci, în 10 ani, datoria României a crescut cu 1 trilion de lei. Habar nu am ce s-a făcut cu acești bani. România este ca un sac fără fund. Se împrumută cu sume amețitoare, dar nu se vede nimic din ceea ce se face cu acești bani. Numărul școlilor construite tinde către zero. La fel, al spitalelor. La fel, al gărilor. La fel, al aeroporturilor. Nu avem nicio autostradă care să traverseze România în vreo direcție: nord–sud sau est–vest. Eu sunt economist. Rolul unui economist este să vadă în viitor. Mă întreb cum va arăta România peste 10 ani? O țară depopulată. Cu mulți oameni ieșiți la pensie. O țară supraîndatorată, care nu va mai putea să își plătească datoriile. Și, probabil, plină de urși. Nu exclud că peste 10 ani România să fie ca un safari, unde străinii vor merge cu blindate prin orașe ca să vadă urși. Dacă ai copii, te-ai gândit cum va arăta România peste 10 ani?", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Sorin Grindeanu: Unde sunt reformele, Ilie?

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că a „prăbușit” investițiile străine. Potrivit lui, investițiile străine directe ar fi coborât de la 3,7 miliarde de euro în 2025 la 669 de milioane de euro în primele șase luni ale acestui an.

"Astăzi vreau să continui să prezint datele reale din economie, pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor. Iar datele arată o prăbușire a investițiilor străine directe în România în primele șase luni ale anului cu 82%. Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025. De la 3,7 miliarde de euro la o prăbușire incredibilă de doar 669 de milioane de euro. (...) Acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie.

Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produsă de orgoliul absurd al unui singur om, care a luat decizii singur fără a ține cont de partenerii de guvernare. (...) Doar în ultimele 3 luni, am pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu "reformele", atunci este posibil să ajungem la zero. Oricum, deja s-a atins recordul negativ din ultimii 12 ani", a declarat Sorin Grindeanu luni, după ce și zilele trecute mai susținuse conferințe de presă în care vorbea despre problemele din economie.

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Sorin Grindeanu a invocat și alte date economice. El a afirmat că România are a doua cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană la șase luni, că datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit cu 1,6 miliarde de euro.

"Mitul "eroului salvator" s-a spulberat astăzi definitiv. România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la 6 luni și investiții străine mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1,6 miliarde de euro. Unde sunt reformele, Ilie?!”, a mai spus Grindeanu.