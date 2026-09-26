România, în topul scumpirilor: Vacanțele costă de patru ori mai mult decât media UE. Cele mai ieftine destinații

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Prețurile pachetelor de vacanță în Uniunea Europeană (UE) au crescut cu 3,2% în august 2026, în timp ce în România s-au scumpit cu 11,9%, se arată în raportul Eurostat publicat recent.

"Prețurile pachetelor de vacanță în UE au fost cu 3,2% mai mari în august 2026 față de august 2025, aliniindu-se cu rata generală a inflației (3,2%). În același timp, prețurile transportului aerian de pasageri au scăzut cu 0,4%, rămânând mult sub rata inflației de bază.

Atât prețurile pachetelor de vacanță, cât și cele ale transportului aerian de pasageri au înregistrat fluctuații puternice începând cu ianuarie 2025, transportul aerian de pasageri prezentând cea mai mare volatilitate", se arată în raportul Eurostat.

Roller Coster al prețurilor, în 2026

Și în 2026 prețurile blietelor de avion fluctuează.

"Tarifele biletelor de avion au crescut cu 13,7%, în aprilie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar în luna următoare au scăzut cu 3,2%.

Fluctuațiile rămân vizibile și în 2026: prețurile zborurilor au început anul cu o scădere de 2,9%, urmată de o prăbușire accentuată (-4,7%) în aprilie, o creștere majoră în mai (+8,1%) și creșteri moderate în lunile următoare, prin comparație cu lunile corespunzătoare din 2025.

În ceea ce privește pachetele de vacanță, prețurile au fost cu 8,3% și respectiv 8,0% mai mari în ianuarie și februarie 2025 față de aceleași luni ale anului precedent, însă de atunci rata anuală de schimbare a crescut lent.

Prețurile au atins un nou vârf în aprilie 2025 (+7,7%), după care au coborât mai aproape de rata inflației în perioada iunie - octombrie 2025, înainte de a crește din nou. La fel ca în cazul biletelor de avion, prețurile pachetelor de vacanță au scăzut în aprilie 2026 (-0,5%), dar și-au revenit în lunile următoare", se mai arată în raportul Eurostat

Spania și Italia, destinații de vacanță mai ieftine

Comparativ cu creșterea vacanțelor în UE, România a înregistrat scumpiri de până la trei ori mai mari. În schimb, Spania și Italia au devenit destinații mai ieftine.

"În august 2026, prețurile zborurilor au crescut cel mai mult în Grecia (+16,3%) și Irlanda (+14,4%) comparativ cu august 2025. În 10 țări din UE, prețurile zborurilor au scăzut, Slovacia înregistrând cea mai mare scădere (-61,2%); pentru restul țărilor, reducerile au variat de la -15,8% în Spania până la -0,9% în Lituania.

În aceeași lună, prețurile pachetelor de vacanță au crescut cel mai mult în Belgia, cu 16,2% față de august 2025. Portugalia a urmat cu o creștere de 14,3%, devansând Suedia (+12,8%), Lituania (+12,3%) și România (+11,9%). În schimb, 4 țări din UE au înregistrat scăderi ale prețurilor pachetelor de vacanță: Estonia (-21,1%), Spania (-5,2%), Italia (-4,8%) și Irlanda (-0,4%)", se mai arată în raportul Eurostat.

Turismul românesc a înregistrat o scădere de 6,1% în primele patru luni ale anului 2026, conform unui raport publicat de Institutul Național de Statistică (INS). În perioada analizată, unitățile de cazare din țară, inclusiv apartamentele și camerele private oferite spre închiriere, au găzduit un total de 3,166 milioane de vizitatori.

Datele oficiale arată că piața internă rămâne principalul motor al sectorului. Din totalul persoanelor cazate, turiștii români au avut o pondere de 79,7%, în timp ce restul de 20,3% a fost reprezentat de vizitatorii străini.

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