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DCNews Stiri Numărul turiștilor în România a scăzut în primele patru luni din 2026. Ce orașe au atras cei mai mulți vizitatori

Numărul turiștilor în România a scăzut în primele patru luni din 2026. Ce orașe au atras cei mai mulți vizitatori

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 04 Iun 2026
Steag Romania Sursă foto: Freepik - poză steag România
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Numărul turiștilor care au sosit în România în primele luni din 2026 este în scădere cu 6,1% față de aceeași perioadă din anul 2025.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) din România au însumat 3,166 milioane de persoane, în primele patru luni ale acestui an, în scădere cu 6,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, din numărul total al sosirilor, cele ale turiştilor români au reprezentat 79,7%, în timp ce sosirile turiştilor străini au însemnat 20,3%.

Înnoptările, în scădere cu 8% față de 2025

Totodată, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în intervalul analizat, au fost de 5,969 milioane, în scădere cu 8% faţă de cele din perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025.

Şi în acest caz, din numărul total al înnoptărilor, turiştii români au fost în proporţie de 77%, iar cele ale turiştilor străini, de 23%.

Durata medie a șederii turiștilor români nu atinge nici două zile

Durata medie a şederii, în primele patru luni din 2026, s-a situat la 1,8 zile la turiştii români şi de 2,1 zile în cazul turiştilor străini.

În aceeaşi perioadă, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 20,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,8 puncte procentuale comparativ cu anul anterior.

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Orașe atractive

Pe judeţe, numărul sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (557.300 persoane), Braşov (385.200) şi Cluj (168.300).

De asemenea, înnoptările au raportat valori mai ridicate în Municipiul Bucureşti (1,146 milioane), Braşov (739.600) şi Prahova (323.400).

De unde au venit cei mai mulți turiști străini

În funcţie de ţările de provenienţă ale turiştilor străini, cei mai mulţi au provenit din: Italia (69.300 persoane), Germania (56.400) şi Regatul Unit al Marii Britanii (44.200).

Datele INS relevă faptul că, în aprilie 2026 faţă de aprilie 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 813.600 de persoane, în scădere cu 7%, în timp ce înnoptările au ajuns la 1,516 milioane, mai puţine cu 11,6%.

În acelaşi timp, durata medie a şederii, în luna aprilie a anului curent, a fost de 1,8 zile pentru turiştii români, respectiv de 2,1 zile în ceea ce îi priveşte pe turiştii străini, notează Agerpres.

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