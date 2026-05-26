DCNews Lifestyle Un expert recomandă trei destinații pentru vara anului 2026. Două sunt chiar lângă România
Data publicării: 26 Mai 2026

Un expert recomandă trei destinații pentru vara anului 2026. Două sunt chiar lângă România
Autor: Iulia Horovei

golful kotor muntenegru Belvedere - Golful Kotor, Muntenegru. Sursa foto: Iulia Horovei
Un expert în turism remarcă trei destinații care merită vizitate în vara anului 2026, cu multiple avantaje și peisaje spectaculoase, dar și „prietenoase” cu buzunarul.

Trei țări europene merită vizitate în vara anului 2026, potrivit recomandărilor făcute de unul dintre cei mai cunoscuți experți în călătorii din Marea Britanie.

Muntenegru, „comoara ascunsă” din Balcani

Muntenegru este una dintre cele mai frumoase și încă subestimate destinații din Europa, cu o coastă spectaculoasă, parcuri naționale și orașe medievale. 

Biserica Maicii Domnului a Remediului situată în orașul vechi Kotor, Muntenegru. Sursa foto: Iulia Horovei

Golful Kotor este cea mai populară zonă, fiind descris drept „o bijuterie a Mediteranei”, cu sate pescărești fermecătoare și priveliști impresionante asupra apei și munților. Un studiu recent a arătat că Muntenegru este și una dintre cele mai ieftine destinații din Europa.

Golful Kotor este apreciat pentru peisajele sale spectaculoase, unde apa se strecoară printre munți, iar orașele cu acoperișuri roșii creează un contrast pitoresc. Vizitatorii îl descriu ca fiind unul dintre cele mai frumoase locuri în care au fost, cu numeroase puncte de belvedere și o atmosferă aparte, transmite expertul în turism, Simon Calder, care citează și recenziile de pe un cunoscut site de călătorii.

Portugalia, încă accesibilă

Portugalia rămâne o destinație de vară foarte populară, dar și accesibilă, cu orașe colorate, coastă spectaculoasă și multă diversitate culturală. Simon Calder recomandă în mod special Lisabona, dar și stațiunile Cascais, Estoril și Sintra, aflate în apropiere de capitală. El mai subliniază și peninsula Setúbal, o zonă mai puțin cunoscută, dar plină de surprize, potrivit express.co.

Cascais, Portugalia. Sursa foto: Pexels

Lisabona este descrisă ca unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei, iar zona de coastă din vest oferă combinații de plaje, orașe elegante și peisaje naturale. Printre recomandări se numără restaurante cu specific pescăresc, zone sălbatice de coastă și locuri mai puțin turistice, precum Setúbal și împrejurimile sale. 

Avantajele Bulgariei ca destinație de vacanță

Bulgaria, o altă țară prezentată ca o destinație „ascunsă”, unde costurile sunt mult mai mici decât în alte părți ale Europei, iar turiștii pot beneficia de vacanțe accesibile. 

Țara vecină este apreciată pentru plajele sale cu nisip fin, vremea și hotelurile bune, dar și pentru costul scăzut al vieții, ceea ce o face atractivă pentru bugete reduse.

Plajă în Varna, Bulgaria. Sursa foto: Pexels

