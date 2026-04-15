DCNews Lifestyle România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Data actualizării: 09:31 15 Apr 2026 | Data publicării: 09:29 15 Apr 2026

România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Autor: Anca Murgoci

Cred că majoritatea ne-am săturat de cozile interminabile de pe Valea Prahovei.

Dar unde am putea să evadăm după o săptămână de muncă, aproape de București totuși? Dacă v-ați săturat de jobul la corporație, de statul cu ochii în ecrane 15 ore pe zi, dacă pur și simplu vreți liniște, există o soluție. Nu, nu, momentan, soluția nu este să demisionați și să vă retrageți în munți (deși merită gândit și asta cândva), ci pur și simplu să evadați. Totul la vreo două ore distanță de București.

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

Și dacă v-ați săturat ca atunci când mergeți în vreo stațiune de pe Valea Prahovei să stați mai mult în trafic decât la pensiunea sau hotelul unde sunteți cazați, vă propun un loc: Aluniș. Singurul lucru pe care îl puteți face este să stați voi cu voi, fără semnal la telefon (cel puțin în rețeaua Digi nu am avut). Aer curat, liniște cât cuprinde, lângă cea mai frumoasă biserică.

Aluniș este situat în nordul Munților Buzău și este parte din Ținutul Buzăului, Geoparc UNESCO. Zona Aluniș-Colți este un loc de poveste cu o însemnătate aparte atât din punct de vedere spiritual, cât și istoric, geografic și cultural. Sate tradiționale de munte, chihlimbar și fosile, poteci sălbatice prin pădure, așezări rupestre și experiențe rurale autentice sunt doar câteva dintre atracțiile acestui loc. 

Iar Biserica din piatră de la Aluniș, cu ale sale multiple chilii, merită vizitată

Ca să ajungi acolo, trebuie să știi că drumul este foarte bun, ceea ce nu se putea spune în urmă cu vreo cinci ani. Astăzi se poate ajunge, fără probleme, cu mașina (cu oricine mașină, indiferent de cât este de joasă).

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

La numărul 40, o poartă mereu deschisă, te invită în cel mai liniștit loc de pe pământ. Acolo se află biserica cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai vechi de pe teritoriul României. Este acel loc potrivit pentru oamenii care vor să fie singuri cu Dumnezeu. Este locul în care nu dai nici de vânzătoarea de la lumânări, nu auzi nici șoșoteli, nici nu simți privirile insistente ale oamenilor. Ești doar tu cu Dumnezeu și o tăcere divină. Dacă nu te duci când este slujbă, nu este nici țipenie de om. Doar vreun turist care a auzit de Aluniș. Când am fost sâmbătă, înainte de Paște, am dat de doi turiști din Elveția. Din Capitală până acolo sunt 170 kilometri, în două ore și jumătate veți vedea ceea ce unii numesc Athosul românesc, într-o sălbăticie divină unde veți auzi doar liniștea. Lângă biserică puteți vedea și câteva chilii.

Chiliile din Munții Buzăului au fost și rămân învăluite în taina, având de-a lungul timpului diverși stăpâni. Au fost ascunzătoare pentru comori, refugiu pentru primii creștini prigoniți și apoi sihăstrii ortodoxe.

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

Unde vă puteți caza? Găsiți pensiuni cu vreo 400 de lei pe noapte. Nu sunt multe pensiuni, dar tocmai asta este și ideea, să fie un loc liniștit și cu puțini oameni. Există și cazări cu 800 de lei pe noapte. Sau puteți veni cu rulota. Sau pur și simplu puteți veni dimineața și pleca seara, mai ales că drumul este foarte bun. Aluniș este un loc pentru detox de tehnologie. Iată câteva imagini de acolo:

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnalvrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

vrei o alternativă la valea prahovei/ iată un loc unde nici măcar n-ai semnal

