Șoc pe litoralul bulgăresc, după ce Bulgaria a trecut la euro. ”Nu, nu e bun pentru noi, totul e foarte, foarte scump”

Restaurantele de pe litoralul bulgăresc au ajuns la fel de scumpe precum cele din destinații de vacanță precum Grecia sau Italia. Astfel, o bere la Balcik sare de 5 euro, iar o salată de 20 de euro, conform Observator.

Sursa citată notează că Balcik-ul, cândva ieftin pentru turistul român, a ajuns de neatins, cu prețuri de 20 de euro pentru o friptură sau 20 de euro pentru o salată. La o terasă de pe faleză, care duce spre castelul Reginei Maria, cea mai ieftină bere costă 4 euro, prețul urcând, în funcție de sortiment, până la 8 euro. O sticlă de vin regal costă cu 10 euro mai mult decât anul trecut.

”E mai bine în euro? Nu! Nu e bun pentru noi, totul este foarte, foarte scump”

Și un ospătar se plânge de situație, precizând că o leva a ajuns cât un euro astăzi pe piața din Bulgaria, chiar dacă țara vecină folosește definitiv moneda europeană: ”Înainte de schimbare, aveaţi un euro egal cu două leva, acum o leva este cât un euro. Nu e ok, nimeni nu controlează preţurile. Toate afacerile încep să crească preţurile. Începem să fim ca Austria, ca Germania, ca Olanda. Salariile nu sunt la acelaşi nivel”.

Restaurantele, ca să nu-și piardă clienții, au lansat porțiile pentru doi în meniu, mai accesibile ca preț pentru cupluri. ”E mai bine în euro? Nu! Nu e bun pentru noi, totul este foarte, foarte scump, nu e ca la leva" spune managerul unui restaurant.