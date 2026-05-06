€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Lifestyle Șoc pe litoralul bulgăresc, după ce Bulgaria a trecut la euro. ”Nu, nu e bun pentru noi, totul e foarte, foarte scump”
Data publicării: 15:48 06 Mai 2026

Șoc pe litoralul bulgăresc, după ce Bulgaria a trecut la euro. ”Nu, nu e bun pentru noi, totul e foarte, foarte scump”
Autor: Irina Constantin

bulgaria foto ilustrativ pexels

Bulgaria, o variantă ieftină de vacanță pentru români, cu servicii de lux, odată cu trecerea la euro, a ajuns la prețuri ce au șocat românii.

Restaurantele de pe litoralul bulgăresc au ajuns la fel de scumpe precum cele din destinații de vacanță precum Grecia sau Italia. Astfel, o bere la Balcik sare de 5 euro, iar o salată de 20 de euro, conform Observator. 

Sursa citată notează că Balcik-ul, cândva ieftin pentru turistul român, a ajuns de neatins, cu prețuri de 20 de euro pentru o friptură sau 20 de euro pentru o salată. La o terasă de pe faleză, care duce spre castelul Reginei Maria, cea mai ieftină bere costă 4 euro, prețul urcând, în funcție de sortiment, până la 8 euro. O sticlă de vin regal costă cu 10 euro mai mult decât anul trecut. 

”E mai bine în euro? Nu! Nu e bun pentru noi, totul este foarte, foarte scump”

Și un ospătar se plânge de situație, precizând că o leva a ajuns cât un euro astăzi pe piața din Bulgaria, chiar dacă țara vecină folosește definitiv moneda europeană: ”Înainte de schimbare, aveaţi un euro egal cu două leva, acum o leva este cât un euro. Nu e ok, nimeni nu controlează preţurile. Toate afacerile încep să crească preţurile. Începem să fim ca Austria, ca Germania, ca Olanda. Salariile nu sunt la acelaşi nivel”. 

Restaurantele, ca să nu-și piardă clienții, au lansat porțiile pentru doi în meniu, mai accesibile ca preț pentru cupluri. ”E mai bine în euro? Nu! Nu e bun pentru noi, totul este foarte, foarte scump, nu e ca la leva" spune managerul unui restaurant. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bulgaria
litoral bulgaria
preturi
euro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică
Publicat acum 31 minute
Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China
Publicat acum 39 minute
Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Publicat acum 40 minute
Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video
Publicat acum 47 minute
Schimbări la vârful Coca Cola România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 21 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 6 ore si 16 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 2 ore si 37 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close