Top 50 cele mai bune orașe din lume în 2026: 19 sunt în Europa

"Top 50 cele mai bune orașe din lume în 2026" a fost publicat recent, iar rezultatele arată încă o dată influența puternică a continentului european. Nu mai puțin de 19 orașe din Europa apar în clasament, potrivit analizei realizate de Time Out.

Datele provin din sondajul anual al publicației, care analizează experiența reală a locuitorilor din marile centre urbane. Pentru ediția din 2026, peste 24.000 de oameni din 150 de orașe au răspuns întrebărilor legate de viața de zi cu zi în orașele lor.

Participanții au evaluat mai multe elemente importante pentru viața urbană: costul traiului, accesul la cultură și artă, calitatea restaurantelor, viața de noapte, spațiile verzi, sau atmosfera generală a orașului. După colectarea răspunsurilor, rezultatele au fost analizate împreună cu opiniile a peste 100 de experți urbani ai Time Out, care au contribuit la stabilirea clasamentului final.

Cele mai bune orașe din lume în 2026. Cine conduce clasamentul global

În fruntea listei din acest an se află Melbourne. Orașul australian este urmat de Shanghai, iar pe locul al treilea apare primul oraș european din clasament: Edinburgh.

Capitala Scoției ocupă poziția a treia la nivel mondial și devine astfel cel mai bine clasat oraș din Europa. Imediat după el se află Londra, care urcă pe locul patru în clasamentul global.

Topul 10 continuă cu câteva dintre cele mai cunoscute metropole ale lumii: New York City pe locul 5, Cape Town pe locul 6, Mexico City pe locul 7, Bangkok pe locul 8, Seoul pe locul 9 și Tokyo pe locul 10.

Cele mai bune orașe din Europa în 2026. De ce Edinburgh a urcat atât de sus

Rezultatele sondajului arată că locuitorii din Edinburgh apreciază în mod special felul în care orașul poate fi explorat pe jos, dar și oferta sa culinară, spațiile verzi și viața culturală.

Conform Time Out, capitala Scoției este și unul dintre cele mai optimiste orașe din clasament. Nu mai puțin de 91% dintre participanți spun că „găsesc bucurie în experiențele de zi cu zi” trăite acolo.

„Edinburgh ia tot ce face viața frumoasă și ridică nivelul cu câteva trepte: mâncare excelentă, spații verzi superbe și o scenă artistică și culturală vibrantă”, scrie Chiara Wilkinson, editor adjunct al Time Out pentru Marea Britanie. „Una dintre cele mai mari calități ale capitalei Scoției este cât de ușor te poți deplasa pe jos. Simți energia unui oraș aglomerat, dar în același timp ai confortul că nimic nu este prea depart, lucru perfect atunci când alergi de la un spectacol de comedie la altul în timpul festivalului Fringe din fiecare august”.

Și Londra a primit evaluări foarte ridicate din partea propriilor locuitori. Capitala britanică a obținut aproape punctaj maxim pentru oferta artistică și culturală, unde nivelul de apreciere a ajuns la 99%. De asemenea, respondenții au remarcat varietatea restaurantelor și numeroasele spații verzi.

Orașele europene care domină clasamentul

Pe continentul european, Zürich a fost foarte aproape de top 10, clasându-se pe locul 11 în clasamentul global.

Editorii Time Out au evidențiat în mod special atmosfera orașului elvețian de-a lungul întregului an. Primăvara aduce străzi decorate de cireși înfloriți, vara locuitorii obișnuiesc să înoate în râul Limmat, toamna are loc Zürich Film Festival, iar iarna orașul este cunoscut pentru târgurile sale de Crăciun.

Europa apare frecvent și în intervalul locurilor 11-20. Copenhaga se află pe poziția 13, Cracovia pe 16, Porto pe 17, Madrid pe 19, iar Valencia pe locul 20.

O surpriză vine din partea Parisului. Deși Franța rămâne cea mai vizitată țară din lume, capitala sa apare abia pe locul 22 în clasament. Totuși, orașul a obținut scor maxim pentru scena artistică și culturală, iar 97% dintre respondenți spun că apreciază oferta de mâncare și băuturi.

Alte orașe incluse în Top 50 cele mai bune orașe din lume în 2026

Lista completă include multe destinații europene cunoscute. Printre ele se regăsesc Bath (locul 26), Bilbao (27), Berlin (28), Antwerp (31), Napoli (33), Amsterdam (34), Atena (40), Vienna (44), Dublin (45) și Lisabona (49).

Prin numărul mare de orașe prezente în clasament, Europa rămâne unul dintre cele mai influente spații la nivel global. Iar ediția din acest an a "Top 50 cele mai bune orașe din lume în 2026" confirmă încă o dată că metropolele europene continuă să atragă prin cultură, gastronomie, calitatea vieții și diversitatea experiențelor urbane.

