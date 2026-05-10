Se preconizează un guvern condus de PSD, dar Chirieac vede o „misiune imposibilă”: PSD va guverna cu mortul pe masă, lăsat de Bolojan

România TV a avansat un asemenea scenariu în care un astfel de guvern ar reuși să aduce 240 de voturi în Parlament. Prezent în studio, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că un guvern cu o majoritate stabilă în Parlament, fie cine vor fi cei care vor vota, e infinit mai de dorit decât situația actuală când țara nu are Guvern.

„Dacă vor fi strânse 240 de voturi în Parlament și e nevoie de 233 rămâne întrebarea cum rămâne cu parlamentarii ca au fost la partide ca SOS, POT, care dacă erau în interiorul acelor formațiuni erau de neacceptat, lucru valabil și cu AUR. Dacă ies din partidele care i-au adus în Parlament atunci sunt imediat acceptați. De asemenea, acești parlamentari neafiliați își vor face un grup parlamentar?

Oricum un guvern cu o majoritate de 240 de voturi în Parlament din 233 necesare e de dorit în România, decât niciun guvern cum e acum, cu un executiv interimar și cu domnul Bolojan plin de nervi și de furie. Vom vedea dacă vor sta lucrurile așa”, arată Chirieac.

El e de părere că dacă PSD își va asuma guvernarea și va reuși să obțină majoritate în Parlament pentru a învesti un Guvern, va moșteni o situație extrem de dificilă financiar.

„E un act de mare curaj pentru PSD fiindcă i-ar aștepta o guvernare foarte grea, va fi mult mai rău decât până acum pentru oriec premier PSD căci Ilie Bolojan le lasă mortul pe masă”, crede Bogdan Chirieac.

„Noul premier nu va putea face mai nimic. Taxele nu pot fi reduse, ci singurele măsuri care pot fi luate sunt îndepărtarea măsurilor birocratice aberante introduse de Bolojan care ar da puțin de aer și spațiu companiilor, deși lumea așteaptă să primească salariile înapoi. Și mai e ceva, noul premier trebuie să restructureze administrația care nu s-a restructurat sub nicio formă. Îmi e teamă că viitorul guvern va trebui să dea piept cu FMI-ul care e singurul care te împrumută și o face și la cele mai mici dobânzi, dar condițiile pe care ți le impune sunt drastice”, a mai arătat analistul.

Chirieac a criticat guvernul demis prin moțiune de cenzură, care „a lovit mediul privat, acesta din urmă nefiind niciodată atât de lovit cât a fost în ultimele 10 luni sub guvernarea lui Ilie Bolojan”.

„S-a dus și împotriva publicului vulnerabil, dar și împotriva celor care produc proteina economică a națiunii”, arată analistul.

În ceea ce privește situația internă din PNL, aflat pe un butoi de pulbere, Bogdan Chirieac a subliniat că „din câte înțeleg domnul Bolojan vrea să îi dea afară din PNL pe opozanții săi, eu sper ca aceștia să fie suficient de înțelepți și să nu plece din PNL. Totuși, PNL nu s-a născut odată cu Ilie Bolojan, e cel mai vechi partid din Europa.