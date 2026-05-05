Cum s-a ajuns la căderea lui Ilie Bolojan. Tensiuni interne și decizii controversate din culise

Mihai Drăgan a zis că înlăturarea lui Ilie Bolojan a fost „un traseu absolut firesc”, determinat de propriile decizii politice din timpul mandatului.

Mihai Drăgan a spus că, pe parcursul celor zece luni petrecute la Palatul Victoria, fostul premier ar fi impus măsuri menite să genereze tensiuni constante între partidele din coaliție. Potrivit acestuia, politicile adoptate în domeniul transporturilor ar fi contribuit la deteriorarea situației financiare a unor companii strategice de stat.

VEZI ȘI: EXCLUSIV PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu

„Cateva ganduri, acum, ca pot sa o fac pe persoană fizica. Înlăturarea lui Ilie Bolojan a venit pe un traseu absolut firesc, impus de însuși Bolojan in cele 10 luni petrecute la Palatul Victoria. Ma intreb daca a fost vorba despre naivitate sau este un calcul politic cinic, pentru că, ASA CUM AM PERCEPUT EU cat timp am fost la Ministerul Transporturilor, (deja ex) premierul a impus masuri menite sa provoace conflicte in fiecare zi intre partidele din Coalitie. Si asta a facut-o permanent, zi de zi. Va dau exemple:

1. Metrorex:



Calatoria cu metroul, ca si cea cu autobuzul sau tramvaiul, este GRATUITĂ, total sau parțial, pentru anumite categorii de persoane: pensionari, elevi, studenți etc. Acestea se numesc FACILITĂȚI, iar plata pentru aceste calatorii se face de la Bugetul de Stat. Cu alte cuvinte, călătoriile acestor categorii sunt platite de stat, ca asa prevede legea. Aceste sume au fost PERMANENT intarziate la plata, platite doar in parte, refuzate, dar Metrorex trebuia sa asigure serviciul! La fel si cu subvenția. Cred ca nu mulți stiu ce inseamna aceasta subventie. Pe scurt, Metrorex NU TREBUIE SĂ FACĂ PROFIT!!! Metrorex execută un serviciu public si trebuie doar sa acopere costurile! DAR cam toti am fost plecati din tara si am vazut ce costuri sunt la Metrou. La Varsovia, spre exemplu, unde Metroul este cvasisimilar cu cel din Bucuresti, pretul calatoriei este 2 euro, iar abonamentul lunar este de 80 euro, fata de 5 lei si 100 lei la București!

Costurile de functionare ale metroului sunt aproape identice. Nici la Varsovia Metroul NU face profit. Asadar, subvenția reprezinta contribuția Statului pentru acoperirea costurilor Metrorex. Or, prin faptul ca Ilie Bolojan, IN MOD INTENTIONAT a subfinantat permanent Metrorex, datoriile acestuia din urma cresteau, penalitățile s-au acumulat etc. Iar “salvatorul” Bolojan se tanguia la tv despre “gaura neagra” Metrorex. Imi asum punctul de vedere, ca a facut-o intenționat si din interese meschine, pur politice, sau mai rau!



2. CFR CALATORI. Aceeași situație, copie 1/1 la CFR CALATORI!



Cu o precizare importantă: Subfinanțarea CFR CALATORI a “tras in groapa” si CFR INFRASTRUCTURA, pentru ca, prin neplata la timp si integral a SUBVENȚIEI si FACILITATII, CFR CALATORI nu a avut NICIODATĂ, in aceste luni banii necesari sa plateasca TARIFUL DE UTILIZARE A INFRASTRUCTURII, practic, singura sursa de bani a CFR INFRASTRUCTURA. Ar mai fi de precizat ca Bolojan A TAIAT BUGETUL DE INTRETINERE SI REPARATII a CFR INFRASTRUCTURA! Asta desi a primit in 8 luni (cat am fost eu in minister) 2 informari din partea noastra, sustinute si de organismul european de siguranta feroviara, ca O CATASTROFA datorata stării infrastructurii se poate intampla ORICÂND! Niciun raspuns! Bolojan bolojenea si se plangea de deficite si gauri negre. Si certa, incruntat, pe toata lumea!

3. Tarom:



Ei, aici chiar este o problemă MARE! Comisia Europeană a aprobat in 2024 un AJUTOR DE STAT pentru Tarom, pentru ca TOATE COMPANIILE AERIENE au avut de suferit în urma crizelor succesive (covid, razboaie). Valoarea ajutorului aprobat este de 94 milioane de euro. Doar in urma unui scandal monstru, Bolojan a acceptat plata a jumatate din aceasta sumă, la sfarsitul anului 2025, Tarom fiind in situația de a pierde 4 aeronave noi, fara de care compania se inchidea! Da, stiu! Gauri negre, nepotisme, salarii mari… MINCIUNI! Tarom are salarii de nivelul unei companii low cost MICA, in conditiile in care este COMPANIE NATIONALA!!! Unii vor spune, ca si “salvatorul” NU SUNT BANI!mPe bune??? La Oradia (da, stiu! Oradea), Consiliul Judetean Bihor a incheiat PREFERAT sa plateasca SUBVENTII DE 10 milioane euro unor companii aeriene STRAINE, pentru a acoperi costurile si profitul pentru cursele NEPROFITABILE pe care Lufthansa & co le operează de pe aeroportul din Oradea. Putea sa plateasca acesti bani catre Tarom, dar a preferat sa o facă catre unii pe care nu ii detesta…

As avea multe de spus…



Sa stiti ca am cunoscut oameni extraordinari la Ministerul Transporturilor, pregătiți, muncitori, PROST PLATITI (!!!Nu va luati dupa bolojeni, realitatea este alta), frustrați de jignirile pe care le suporta zilnic, de imaginea intentionat proasta care li se face. Sa stiti ca tara asta are un viitor si ca unii chiar suntem corecti… Drum bun, domnule prim-ministru! Sper sa nu mai aud de tine si de altii ca tine!”, a scris, pe Facebook, avocatul Mihai Drăgan, fost consilier personal al ministrului Transporturilor.