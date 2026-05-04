Victor Ponta, despre măsurile Guvernului Ilie Bolojan și reacția Fondului Monetar Internațional
Data actualizării: 11:14 05 Mai 2026 | Data publicării: 19:38 04 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta, despre măsurile Guvernului Ilie Bolojan și reacția Fondului Monetar Internațional
Autor: Florin Răvdan

victor ponta Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Laudele aduse de FMI măsurilor luate de un guvern reprezintă un semnal negativ, spune fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta, premier al României între 2012 şi 2015, a criticat laudele aduse de Fondul Monetar Internaţional (FMI) măsurilor luate de Guvernul Bolojan. 

"Trebuie să le dai oamenilor siguranţa că ceea ce faci, faci pentru ei. Nu ca să te laude Ursula. Eu când aud aia că FMI laudă măsurile luate de Guvernul Bolojan, zic "pfai, am încurcat-o". Că dacă te laudă FMI, înseamnă că e nasol rău de tot pentru românul obişnuit. 

Eu aş vrea să aud că FMI a criticat faptul că Guvernul României a dat nişte facilităţi, sau că a lăsat facilităţi la IT, agricultură, construcţii. Nu că a lăudat. Dacă laudă, înseamnă că e rău", a declarat Victor Ponta la interviurile DC News.

Ce vrea Victor Ponta de la viitorul Guvern

Dacă moţiunea de cenzură trece de votul Parlamentului, iar Guvernul Bolojan este demis, partidele vor fi chemate la consultări şi vor trebui să găsească o nouă formulă de guvernare, dar şi un nou nume de prim-ministru. Victor Ponta a spus ce aşteptări are de la viitorul Guvern.  

„Ce îmi doresc eu de la noul Guvern e să văd că îi preocupă să fie mulţumiţi românii. Lasă că îi laudă sau nu Bruxelles sau nu ştiu cine", a declarat Victor Ponta. 

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată marţi, 5 mai. Preşedintele Nicuşor Dan a spus cât de mult vor dura consultările cu partidele. 

"Discuţiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate de a duce România în direcţia corectă. Chiar dacă e dificil, va fi nevoie să ducem discuţiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem toţi. 

O situaţia de, să îi spunem, incertitudine cu privire la conformaţia politică a Guvernului şi a majorităţii politice din spate va fi, de o săptămână sau două. Dar nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament şi pe obiectivele importante, şi pe direcţia pro-occidentală", a declarat Nicuşor Dan, de la Erevan. 

Comentarii (2)

Ivan   •   05 Mai 2026   •   10:22

Că la unii nu le convine sau nu le place dar, Victor Ponta știe, știe ce spune și poate pentru că pe vremea când a fost premier a făcut, a aplicat ! A făcut și greșeli dar cea mai mare parte a măsurilor luate de el au fost foarte bune pentru români !

ALEXANDRU   •   05 Mai 2026   •   08:56

CLASA NOASTRĂ POLITICĂ ESTE FOARTE SLABĂ NU MAI AM SPERANȚE DE MAI BINE

