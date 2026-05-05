Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se închide pentru două luni
Data actualizării: 12:57 05 Mai 2026 | Data publicării: 12:57 05 Mai 2026

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se închide pentru două luni
Autor: Crişan Andreescu

sarmizetusa

Sarmizegetusa Regia se închide temporar pentru public, timp de aproape două luni, în perioada 4 mai-30 iunie, accesul turiştilor în incinta sitului fiind posibil doar în zilele sfârşitului de săptămână.

Decizia a fost luată în contextul desfășurării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X”, parte a ansamblului UNESCO din Munții Orăștiei are o valoare de 11,3 milioane de lei, inclusiv TVA, conform indicatorilor tehnico-economici prezentaţi într-o hotărâre a CJ Hunedoara, adoptată în anul 2022.

 Lucrările implică restaurarea şi consolidarea unor elemente din Templul mare de andezit, conservarea şi consolidarea Terasei a X-a, inclusiv prin ziduri de sprijin.

Lucrările aflate în derulare presupun:

- transportul unor cantități semnificative de pământ pe anumite trasee de pe terasele a X-a și a XI-a;
- aprovizionarea cu cantități mari de materiale (argilă, piatră, pietriș) pe drumul pietonal și de servitute;
- recuperarea unor elemente arhitecturale masive de pe pante etc.

Ținând cont de adresele primite din partea executantului lucrărilor, precum și din partea prestatorilor serviciilor de supraveghere de specialitate, prin care s-a solicitat adoptarea unor măsuri de siguranță, se impune restricționarea accesului publicului în anumite intervale.
Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a lucrărilor, accesul în sit va fi restricționat în zilele lucrătoare (luni–vineri), în perioada menționată.

Menționăm că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create și vă mulțumim pentru înțelegere. Aceste lucrări sunt esențiale pentru conservarea și valorificarea pe termen lung a unuia dintre cele mai importante monumente de patrimoniu UNESCO din România.

Vă invităm să ne rămâneți alături și să redescoperiți Sarmizegetusa Regia într-o formă îmbunătățită, adaptată standardelor actuale de protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural.

CJ Hunedoara administrează situl Sarmizegetusa Regia din anul 2013, iar celelalte cetăţi dacice din Munţii Orăştiei – toate declarate monumente UNESCO, din anul 2019.

