Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
Data publicării: 13:28 29 Apr 2026

Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu bani, lei romanesti Foto: Agerpres

Un euro se situează, miercuri, 29 aprilie 2026, peste pragul de 5,1 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,1004
1 Dolar american USD 4,3595
1 Dolar australian AUD 3,1174
1 Dolar canadian CAD 3,1849
1 Franc elveţian CHF 5,5181
1 Coroană cehă CZK 0,2092
1 Coroană daneză DKK 0,6825
1 Liră egipteană EGP 0,0823
1 Liră sterlină GBP 5,8869
100 Forinţi maghiari HUF 1,4001
100 Yeni japonezi JPY 2,7289
1 Leu moldovenesc MDL 0,2517
1 Coroană norvegiană NOK 0,4682
1 Zlot polonez PLN 1,1992
1 Rublă rusească RUB 0,0580
1 Coroană suedeză SEK 0,4698
1 Liră turcească TRY 0,0964
1 Rand sud-african ZAR 0,2626
1 Real brazilian BRL 0,8760
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6379
1 Rupie indiană INR 0,0460
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2946
1 Peso mexican MXN 0,2504
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5524
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,0989
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1871
1 Baht thailandez THB 0,1334
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5563
1 Shekel israelian ILS 1,4708
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
1 Peso filipinez PHP 0,0707
100 Coroane islandeze ISK 3,5617
1 Ringgi malaysian MYR 1,1033
1 Dolar singaporez SGD 3,4112
1 Gram de aur XAU 638,3798
1 DST XDR 5,9711

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

curs valutar
bnr
curs leu euro
