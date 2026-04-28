€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
DCNews Stiri Mircea Badea, teorie despre horoscop. De ce citesc românii informațiile privind zodiile
Data publicării: 10:30 28 Apr 2026

Mircea Badea, teorie despre horoscop. De ce citesc românii informațiile privind zodiile
Autor: Anca Murgoci

Mircea Badea este uimit că, în România, multă lume este interesată de horoscop.

Cu siguranță, ați auzit foarte des: „Nu mă înțeleg cu vecina pentru că este zodia Taur” / „Nu mă înțeleg cu colegul pentru că este Rac” / „Bărbatul ideal este Pești, dacă nu găsesc pe unul în zodia Pești, nu mă mărit” și putem continua la nesfârșit cu astfel de exemple...

Mircea Badea a comentat acest subiect, văzând că horoscopul este cel mai citit, cu atât mai mult cu cât este criză politică.

În context, a vorbit și despre WC-ul din fundul curții despre care puțini știu că, de fapt, a fost un salt în evoluția omenirii. Oamenii au început să construiască toalete în fundul curții pentru a evita situațiile în care nevoile erau făcute la întâmplare, pe sistemul „unde te tăia acolo făceai”. În trecut, lipsa unui loc dedicat ducea la murdărie, mirosuri neplăcute și riscuri pentru sănătate.

„Am avut cândva o dezbatere cu niște cetățeni care spuneau că nivelul de civilizație al unei țări este dat de nivelul toaletelor publice... în țara cu cele mai multe WC-uri în fundul curții. WC-ul în fundul curții a fost, pentru noi, un mare progres întru civilizație la vremea respectivă. Știați asta? Când au venit regii României, una dintre primele măsuri a fost să reglementăm această treabă. Care era ideea? Omul, pe unde îl apuca, acolo făcea. Și atunci s-a zis: „În fundul curții se face un loc special pentru asta!” Și așa a apărut. Pe vremea respectivă a fost un mare salt înainte. 

Revenind... cei cu care vorbeam spuneau că toatele publice dau nivelul de civilizație al unei țări. Interesant, dar după părerea mea... nivelul de civilizație al României este dat de horoscop. Faptul că, în România, lumea este interesată de horoscop, mi se pare indicatorul suprem, înainte chiar și de faptul că suntem pe ultimul loc la folosirea pastei de dinți în Uniunea Europeană”, a spus Mircea Badea.

„Văd niște oameni care par normali, zdraveni la cap, și care vorbesc ca niște oameni. Și, dintr-o dată îi auzi... „E și normal... Ea e Balanță... Eu sunt Capricorn”. Știți argumentul acesta... „Nu am ce să fac... Eu sunt Fecioară...” Dar poate vă întrebați ce zodie sunt eu? Ok... Tigru de lemn. M-am interesat. În zodiacul chinezesc sunt tigru de lemn, am zis să fiu mai exotic. Bine că nu sunt tigru de hârtie, așa cum spune Donald Trump”, a zis Mircea Badea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea badea
zodii
horoscop
daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
