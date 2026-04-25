Patru zodii puternic marcate, în următorii șapte ani, de Uranus în Gemeni. Zodia care se eliberează. ”Nu vă fie teamă”

Uranus intră în Gemeni. Vor fi schimbări surprinzătoare, iar cei cu marcaj de Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești vor resimți puternic uraganele lui Uranus în următorii șapte ani.

”Uranus intră în casa a zecea, până undeva în 2033. Are darul de a aduce cariere non-conformiste, ciudate, diferite, mai multă independență, mulți dintre voi vă veți face propria firmă. Uranus în casa a zecea are implicații și pe plan marital: vrei mai multă libertate, să divorțezi, să te desparți sau îți poate aduce un partener de unde nu te-ai fi gândit” spune astrologul DCNews Daniela Simulescu pentru nativii Fecioară. ”Totul e neliniștit, veți avea de muncă, dar, în același timp, eu cred că Uranus vă va mai elibera de criticile pe care vi le aduceți, de exigențe. Uranus nu le suportă. El zice că limita e cerul. Voi spuneți acum: ia, gata! Contează și ce ziceți voi. Nu vă fie teamă de vești neașteptate, vă reinventați. Nu vă fie teamă de flexibilitate sau de o carieră mai neconvențională” continuă astrologul.

