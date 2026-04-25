€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Ceaușescu spunea să punem un pulover în plus. Președintele Iranului din 2026 face un apel asemănător către populație
Data actualizării: 22:15 25 Apr 2026 | Data publicării: 22:14 25 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

ceausescu2_41798000 FOTO: Agerpres

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a făcut un apel către populație să utilizeze cu prudență resursele energetice, în special electricitatea, fapt care ne aduce aminte de ce afirma Nicolae Ceaușescu.

Președintele Iranului Masoud Pezeshkian a cerut populației să aibă prudență în folosirea resurselor energetice, chiar dacă, în acest moment, nu au fost raportate întreruperi majore  ale curentului în Teheran. 

Apelul făcut de  președintele iranian reducerea consumului de energie pentru a proteja stabilitatea țării”

„Cerem oamenilor noștri dragi o solicitare simplă: să reducă consumul propriu. În loc de zece becuri, aprindeți doar două în casă, ce este rău în asta?”, a spus Pezeshkian, evidențiind că inamicii Iranului vor să transforme stabilitatea actuală în instabilitate socială prin presiunea făcută pe infrastructura critică.

Chiar dacă președintele american Donald Trump a amenințat, de mai multe ori, cu distrugerea completă a rețelei electrice iraniene, acestea nu au fost puse încă puse în practică, sub forma unor pene de curent generalizate. 

În mare măsură, Iranul este autosuficient în producția de electricitate. Are patru cincimi din necesar prin arderea gazelor naturale din zăcămintele proprii.

Președintele Iranului acuză SUA și Israel de presiuni și „război economic”

Însă, infrastructura mai veche și lipsa investițiilor străine generată de sancțiunile internaționale prelungite au pus o presiune constantă pe rețea, în special când sunt vârfuri de cerere, forțând autoritățile să facă niște campanii de conștientizare publică, cu scopul de a evita colapsul sistemului.

Pezeshkian a acuzat direct SUA și Ierusalimul că utilizează blocada și loviturile țintite ca instrumente, cu scopul de a „semăna nemulțumire” în rândul populației civile. 

În pofida bombardamentelor americano-israeliene ce au vizat puncte strategice, regimul de la Teheran vrea să mențină funcționarea serviciilor de bază, astfel încât să demonstreze reziliența în fața strategiei de „furie economică” a președintelui american Donald Trump.

Iranul începe să semene cu România din 1989

Apelul președintelui iranian ne duce cu gândul înapoi în timp. Iranul începe să semene cu România din 1989, atunci când Nicolae Ceaușescu îndemna populația să consume mai puțină electricitate și să își pună ‘‘un pulover în plus‘’ pentru a face economie. În anii ’80, pe fondul crizei economice și al dorinței regimului comunist de a plăti rapid datoria externă, Nicolae Ceaușescu a impus o politică dură de austeritate energetică în România. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
electricitate
ceausescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cum arată clasamentul după derby-ul CFR Cluj - ”U” Cluj
Publicat acum 42 minute
Patru zodii puternic marcate, în următorii șapte ani, de Uranus în Gemeni. Zodia care se eliberează. ”Nu vă fie teamă”
Publicat acum 53 minute
Ceaușescu spunea să punem un pulover în plus. Președintele Iranului din 2026 face un apel asemănător către populație
Publicat acum 1 ora si 27 minute
”Putem construi apartamente la gata cu 800 euro/mp”. Planul AUR cu locuințele ieftine. G. Simion: A fost luat în derâdere, dar e și-n atenția CE
Publicat acum 2 ore si 16 minute
NATO intră în ședință după ce drona rusească a căzut în Galați. Oana Țoiu: Toți aliații noștri au fost informați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Veniturile personalului medical ar putea scădea cu până la 3000 de lei lunar din cauza "măsurilor de austeritate". Dr Gabriel Diaconu: Bolojan e "șugubăț și șiret"
Publicat acum 12 ore si 13 minute
Bolojan a făcut publică lista speculatorilor care blochează accesul la rețele electrice
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Vremea se strică. Se răcește semnificativ. Toata țara este sub Cod Galben și Cod Portocaliu
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Summit-ul din Cipru a arătat că nu Viktor Orban era problema, ci liderii europeni care se ascundau în spatele lui
Publicat acum 13 ore si 11 minute
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close