Bolojan a făcut publică lista speculatorilor care blochează accesul la rețele electrice

România are avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice însumând peste 80.000 MW, un nivel de aproape zece ori mai mare decât consumul actual de electricitate al țării.

Peste 1.400 de avize tehnice de racordare au fost emise în prezent în România pentru proiecte energetice cu o capacitate totală planificată de peste 80.000 MW, un nivel de aproape zece ori mai mare decât consumul actual de energie al țării. Datele, centralizate de Transelectrica împreună cu operatorii de distribuție, arată că aceste capacități sunt distribuite între peste 1.000 de titulari, de la companii private și de stat, până la autorități locale.

Mesajul oficial al guvernului și lista speculatorilor

"Avize tehnice de racordare emise pentru 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie a României

Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparțin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari – companii private și cu capital de stat, municipalități, administrații publice și alte entități – care dețin cumulat cel puțin 1 MW.

Aceste avize tehnice de racordare valabile corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW - de aproape zece ori puterea actuală necesară - disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare.

Informațiile rezultă din radiografia realizată pe baza datelor furnizate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA, care a consolidat și informațiile transmise de ceilalți operatori de distribuție.

Publicarea acestei liste urmărește să asigure un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor.

Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecție, nu o listă exhaustivă, deoarece include entitățile care dețin cumulat cel puțin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz).

De asemenea, această listă reflectă o situație de moment, care poate fi modificată, și include proiecte aflate în toate etapele procesuale - de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuție și puneri în funcțiune recente.

Sunt incluse, deopotrivă, capacități operaționale reale, proiecte în curs de realizare și ATR-uri aflate încă în faze de început ale procesului de dezvoltare.

Lista avizelor tehnice de racordare, data emiterii, denumirea titularului, etapa procesuală și alte informații despre titulari se regăsesc jos.



În paralel, a fost efectuată o interogare la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru un eșantion aleatoriu de 722 firme din listă ~ 72 000 MW capacitate aprobată.

Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înființate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 și 59 după anul 2024.



Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% din aceste firme avea cifră de afaceri zero, și doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.



De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024, și doar 15 firme aveau peste 250 de angajați.

Analizate din punctul de vedere al capitalului social, peste jumătate din companii, respectiv 387, aveau capital social mai mic de 10.000 de lei, dintre care 318 firme aveau capital social sub 1.000 de lei. Doar 14%, adică 101 firme, aveau capital social între 100.000 de lei și 1 milion de lei", potrivit unui comunicat oficial.

