Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 57: Negocieri SUA–Iran reluate la Islamabad; Egiptul și Pakistanul mizează pe un armistițiu stabil

Update 3: Iran adoptă o „diplomație prudentă”, rămânând în același timp pregătit militar

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, și alți oficiali de rang înalt au sosit în Pakistan în urmă cu câteva ore, însă aceștia afirmă că se concentrează pe securitatea regională și pe relația bilaterală cu Islamabad, înaintea unei vizite la Moscova.

Această vizită ar putea contribui la reducerea tensiunilor și la diminuarea distanței dintre Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a exclus orice așteptare privind discuții directe cu oficiali americani, care ar putea ajunge în această dimineață la Islamabad.

În ultimele zile, Iranul și-a reiterat condițiile, afirmând că nu va negocia până când blocada impusă de SUA nu este ridicată și că nu va purta negocieri sub presiune.

Oficialii iranieni au subliniat clar că nu vor negocia în aceste condiții.

Update 2: Discuțiile Iran–SUA, o „reacție” la eforturile de mediere ale Pakistanului

Aceste evoluții sunt rezultatul direct al presiunilor exercitate asupra ambelor părți, însă în acest moment mai ales asupra delegației iraniene.

Ele reprezintă o reacție la eforturile intense depuse de guvernul pakistanez.

Prima rundă de negocieri s-a încheiat în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar de atunci a avut loc o diplomație intensă de tip „navetă”, sau cel puțin un schimb constant de mesaje între părți.

În această perioadă, echipe tehnice americane s-au aflat pe teren, alături de experți iranieni, existând și interacțiuni informale între cele două tabere.

Acum, rezultatul acestor demersuri este că guvernul pakistanez încearcă să coaguleze toate aceste contacte și să redea impuls procesului, iar iranienii au transmis, în urma acestor interacțiuni, că au observații pe care doresc să le prezinte personal oficialilor pakistanezi.

Se știe că ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, urmează să se întâlnească cu omologul său pakistanez, precum și cu prim-ministrul și viceprim-ministrul.

Obiectivul este relansarea negocierilor, după ce acestea au stagnat timp de mai multe săptămâni.

Update 1: Egiptul și Pakistanul își exprimă speranța că discuțiile Iran–SUA vor consolida armistițiul

Ministerul de Externe al Egiptului a anunțat că ministrul de externe Badr Abdelatty a discutat modalități de avansare a canalului diplomatic dintre SUA și Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar.

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a ministerului egiptean, se arată că ambii miniștri și-au exprimat speranța pentru „o a doua rundă de negocieri care să contribuie la obținerea unor înțelegeri ce susțin un armistițiu stabil, reduc escaladarea și creează condițiile pentru încheierea conflictului actual”.

Abdelatty a subliniat, de asemenea, „necesitatea menținerii libertății navigației internaționale și abordării preocupărilor de securitate ale statelor din regiune, în special ale țărilor din Golful Arab”.

Știre inițială:

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, vor sosi sâmbătă dimineaţă la Islamabad pentru noi negocieri cu Iranul negociate de Pakistan, în vederea încheierii războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru Fox News, relatează AFP şi Reuters.

"Pot confirma că emisarul special Witkoff şi Jared Kushner vor pleca din nou în Pakistan mâine dimineaţă (sâmbătă) pentru a purta discuţii cu reprezentanţii delegaţiei iraniene", a afirmat Leavitt, adăugând că speră că va avea loc "o conversaţie fructuoasă care va conduce la un acord".

Adresându-se jurnaliştilor la Casa Albă, Leavitt a declarat că administraţia Trump a observat "unele progrese" din partea Iranului în ultimele zile, fără a oferi detalii.

Reuters a relatat anterior ca ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, era aşteptat vineri în capitala Islamabad pentru a discuta propuneri de reluare a negocierilor de pace cu SUA.

