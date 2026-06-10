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Două nave, avariate în atacuri cu drone în apele ucrainene ale Mării Negre

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 10 Iun 2026
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nave de razboi romanesti in marea neagra
Foto: Agerpres

Două nave comerciale au fost avariate în urma unor atacuri cu drone în coridorul de navigație al Ucrainei din Marea Neagră.

Două nave aflate sub pavilionul Panama şi respectiv Barbados au fost avariate după ce au fost atacate în timp ce se deplasau prin coridorul de navigaţie al Ucrainei în Marea Neagră, a anunţat miercuri autoritatea portuară ucraineană, transmite Reuters.

Autoritatea a precizat pe Telegram că o navă se îndrepta spre portul Odesa, esenţial pentru exporturile ucrainene, cu o încărcătură de metal, în timp ce a doua transporta cereale şi părăsise portul.

Un incendiu izbucnit la bordul uneia dintre nave 

Un incendiu izbucnit la bordul uneia dintre nave a fost stins rapid de echipaj. Nu au existat răniţi şi ambele nave şi-au putut continua drumul.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a declarat pe Telegram că atacul a implicat drone ruse, conform Agerpres.

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