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DCNews Stiri Alertă în Portul Constanța: Incendiu la bordul unei nave în zona Danei 98

BREAKING NEWS Alertă în Portul Constanța: Incendiu la bordul unei nave în zona Danei 98

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 07 Iun 2026
pompieri incendiu Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ
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O alertă a avut loc în Portul Constanța după ce bordul unei nave a luat foc.

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit duminică, 7 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 98, după izbucnirea unui incendiu la bordul unei nave, susține Realitatea TV.

Potrivit primelor informații, focul s-a manifestat în camera de comandă a ambarcațiunii, fiind afectată o cabină de pe un remorcher.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost lichidat.

Autoritățile au acționat pentru limitarea extinderii focului și asigurarea zonei, în timp ce situația a fost rapid adusă sub control.

CITEȘTE ȘI: O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Update: Momentul exploziei surprins pe cameră / MApN, noi precizări
 

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