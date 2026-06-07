Alertă în Portul Constanța: Incendiu la bordul unei nave în zona Danei 98

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit duminică, 7 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 98, după izbucnirea unui incendiu la bordul unei nave, susține Realitatea TV.

Potrivit primelor informații, focul s-a manifestat în camera de comandă a ambarcațiunii, fiind afectată o cabină de pe un remorcher.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost lichidat.

Autoritățile au acționat pentru limitarea extinderii focului și asigurarea zonei, în timp ce situația a fost rapid adusă sub control.

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