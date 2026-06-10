Ce vrea Eugen Tomac în privința secretarilor de stat. Anunțul premierului desemnat

Eugen Tomac, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Eugen Tomac propune schimbări și la nivelul secretarilor de stat, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern.

După ce s-a întâlnit cu grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că este dispus să facă un compromis pentru deblocarea situației politice și formarea guvernului.

Acesta a explicat că își dorește specialiști în viitorul guvern, că menține dialogul cu toate partidele și consideră că atât miniștrii, cât și secretarii de stat ar putea veni din afara partidelor politice și numărul lor ar putea fi chiar mai mic.

„Mă bucur că deputații și senatorii conștientizează situația în care se află țara. Voi continua cât va fi necesar să discut cu oamenii politici pentru că îmi doresc să deblocăm situația în care se află țara.

Sunt pregătit pentru un compromis pentru a da României o stabilitate. Îmi doresc specialiști, care să poată gestiona țara, dar acolo unde există neclarități sunt dispus să discut cu partidele”, a spus Eugen Tomac.

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„Sunt în contact permanent cu toate partidele”

„Discut în fiecare zi și evident că prin acest mesaj îi asigur de toată buna mea credință pentru a discuta despre fiecare membru al Guvernului.

Sunt în contact permanent cu toate partidele. Putem găsi o soluție politică, este o responsabilitate comună.

Pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componența Cabinetului, inclusiv la nivel de secretari de stat, eu cred că o soluție rezonabilă și corectă este să avem nu doar miniștri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, poate chiar mai puțini pentru a face lucrurile cât mai eficiente”, a transmis Eugen Tomac.

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