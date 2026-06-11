Studenții de la UNATC, reacție "violentă" la cursul despre ultilizarea AI. Prof. univ. dr. Liviu Lucaci: Nu au vrut să participe

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Prof. univ. dr. Liviu Lucaci a dezvăluit ce reacție au avut studenții de la UNATC atunci când au aflat că vor învăța despre AI.

Prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București, prezent la cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată ”Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group, a relatat că studenții de la UNATC au avut o reacție "violentă" atunci când au aflat că vor trebui să învețe despre AI în cadrul cursului de competențe digitale.

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Obiectivul cursului este de a crește competențele digitale ale membrilor comunității academice din UNATC, în mod special cu privire la utilizarea Inteligenței Artificiale.

"Inteligența Artificială în Educație este o realitate, până la a fi o soluție sau o problemă. Integrată în curriculă - aici e o discuție întreagă.

Reacția studenților de la UNATC la AI

Studenții noștri au avut o reacție extrem de violentă la AI, fiind studenți care sunt foarte creativi și care lucrează cu programe foarte avansate de AI, și pe imagine, și pe sunet. În acel curs obligatoriu de competențe digitale pe care l-am avut, au reacționat atât de agresiv încât nu au vrut să participe la curs. A trebuit să moderăm asta și să le dăm posibilitatea de a nega cursul cu mijloacele lor și au construit un contra-curs în care s-au întâlnit cu cei care trebuiau să îi învețe ca să le demonstreze că spun prostii. Deci reacția fost foarte violentă. În primă fază, m-am gândit și eu că au avut această reacție pentru că vor să își securizeze joburile. Nu, nu e doar asta. E vorba și de calitate. Oamenii educați în zona audiovizualului și în zona artelor în general, sunt foarte atenți la realitate și la calitatea mesajelor. Ori AI-ul vine și va veni cu o calitate slabă din acest punct de vedere, foarte slabă.

Oamenii educați realizează și sunt loviți de asta, oamenii mai puțin educați în zona audiovizualului, nu realizează și li se pare că e cam tot acolo. Nu, nu e tot acolo. E o realitate contrafăcută de o calitate foarte slabă care va genera depresie. Reducem realitatea într-un mod atât de agresiv, creierul fiind pregătit pentru diversitate, noi îi dăm atât de puțină informație și creierul reacționează. Noi suntem pregătiți pentru mai mult și tindem să primim foarte mult", a declarat prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București.

Prof. univ. dr. Liviu Lucaci: E nevoie de etică și de ghiduri pentru folosirea AI-ului în universități

Ulterior, prof. univ. dr. Liviu Lucaci a vorbit și despre necesitatea unor ghiduri diferențiate pentru universități, atunci când vorbim despre folosirea AI.

"E nevoie de etică și de ghiduri pentru folosirea AI-ului în universități, sunt necesare, însă cred că trebuie să fie niște ghiduri generale și apoi specifice pe domenii. Cred că nu putem face ghiduri pentru toate domeniile laolaltă, ci putem avea niște reguli generale și apoi fiecare domeniu să lucreze la aceste ghiuri. Cred că e necesar ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Vă reamintesc reacția foarte vie a studenților noștri la AI-ul folosit în audiovizual", a punctat prof. univ. dr. Liviu Lucaci.