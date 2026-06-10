Conflict major în justiție: Forumul Judecătorilor respinge anunțul CSM privind independența justiției: „Nu a existat un vot”

A treia grupare a magistraților, dezvăluită de Diana Tache. Sursa foto: Freepik

Asociaţia Forumul Judecătorilor contrazice, miercuri, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care a transmis că peste 3.500 de judecători au votat "pentru denunţarea încercării politicienilor de subordonare a puterii judecătoreşti". Asociaţia Forumul Judecătorilor a punctat că adunările generale ale instanţelor s-au reunit pentru reacţii legate de erorile privind salarizarea magistraţilor.

Asociația Forumul Judecătorilor a contrazis, miercuri, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care a anunțat că peste 3.500 de judecători ar fi votat „pentru denunțarea încercărilor politicienilor de subordonare a puterii judecătorești”.

Reprezentanții asociației susțin însă că adunările generale ale instanțelor au fost convocate pentru a discuta reacții legate de problemele și erorile apărute în privința salarizării magistraților.

Conform Forumului Judecătorilor, comunicatul publicat miercuri de Secţia pentru judecători a CSM referitor la Hotărârea 1348/09.06.2026 "distruge orice şansă" a unui dialog al magistraturii cu societatea civilă şi celelalte puteri ale statului şi induce "o gravă îndoială" asupra credibilităţii justiţiei în sine.

Asociația Forumul Judecătorilor contestă informațiile CSM privind votul magistraților și acuză interpretări eronate ale deciziilor adunărilor generale privind salarizarea și independența justiției

"Este prezentată nereal o susţinere cvasiunanimă, la nivelul tuturor instanţelor judecătoreşti, a acestui mesaj nespecific discursului magistraturii, aflat cu precădere în cuprinsul Hotărârii 1348/09.06.2026, cu atacuri la adresa unor partide politice, a reprezentanţilor unor organizaţii neguvernamentale, ziare şi site-uri de presă, persoane fizice indicate cu nume şi prenume, precum şi a unor asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor incomode pentru emitent. Cei 3.580 de judecători despre care se afirmă că 'denunţă încercarea de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică' nu au votat un astfel de material având conţinutul Hotărârii 1348/09.06.2026 (care nici nu a fost comunicat în prealabil judecătorilor, neavând cunoştinţă despre cuprinsul său) în adunările generale organizate marţi, adunări care au avut ca obiect reacţii legate de erorile privind salarizarea magistraţilor, aflate în proiectul publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, indicate de altfel de toţi judecătorii şi procurorii, inclusiv de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România", se menţionează în comunicatul Forumului Judecătorilor.

Asociația Forumul Judecătorilor clarifică poziția celor 3.580 de magistrați: nu au vizat critici la adresa presei, decizii CJUE sau activitatea parchetelor

Mai mult, Asociaţia spune că cei 3.580 de judecători nu au criticat documentarul Recorder, în urma căruia un magistrat avertizor de integritate este judecat disciplinar, reacţiile presei sau ale opiniei publice vizând "orice critici legitime" legate de funcţionarea justiţiei, nu au discutat chestiunea neaplicării hotărârii Lin a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca urmare a două hotărâri interpretative obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi nici nu au criticat activitatea parchetelor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat constant că problemele despre funcţionarea sistemului judiciar constituie chestiuni de interes public, iar dezbaterea lor se bucură de protecţia art. 10 din Convenţie, evidențiind rolul special în societate al sistemului judiciar, care, în calitate de garant al justiţiei ca valoare fundamentală într-un stat de drept, trebuie să se bucure de încrederea publicului pentru a-şi îndeplini cu succes menirea, evidențiază sursa citată.

"Comunicatul publicat astăzi (miercuri - n.r.) de Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii arată neîndoielnic faptul că această autoritate nu doreşte reforme în justiţie, solicitate constant de Comisia Europeană, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, organisme europene şi internaţionale relevante", evidenţiază Forumul Judecătorilor.

Asociația Forumul Judecătorilor ia în calcul acționarea în instanță a CSM pentru „afirmații nereale”

Totodată, Asociaţia spune că analizează posibilitatea de a acţiona în instanţă Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru "afirmaţiile nereale" faţă de membrii săi, cuprinse în Hotărârea de marţi, şi care sunt de natură "a pune presiune nejustificată" legată de funcţionarea unei asociaţii de magistraţi, cu nesocotirea "flagrantă" a Avizului 23 (2020) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), care stabileşte că asociaţiile de magistraţi sunt esenţiale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. "Acestea au dreptul de a exprima puncte de vedere publice privind reformele legislative şi de a reprezenta interesele profesionale în faţa autorităţilor", se mai specifică în comunicatul Asociaţiei Forumul Judecătorilor.

CSM a anunțat sprijin masiv al judecătorilor pentru apărarea independenței justiției

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, miercuri, că toate cele 239 de instanţe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, marţi, în adunările generale ale judecătorilor, iar prin voturile exprimate, 98,6% dintre judecătorii prezenţi (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcţie) au denunţat "degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică", notează Agerpres.