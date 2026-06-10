Pastor din Cluj arestat, după ce ar fi agresat sexual minore la "adunare" în Călățele

Foto IPJ Cluj - Pastorul din Cluj arestat după ce ar fi agresat sexual minore la 'adunare' în Călățele

Polițiștii clujeni au arestat miercuri un bărbat, autointitulat pastor al unei secte din comuna Călățele, județul Cluj, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală la adresa unor tinere cu vârstă cuprinsă între 15 și 18 ani.

Polițiștii clujeni au arestat miercuri un bărbat, în vârstă de 66 de ani, care este acuzat de pentru viol și agresiune sexuală. Apoi, el a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile de magistrații Judecătoriei Huedin.

Imobile din Huedin și comuna Călățele, percheziționate

Polițiștii clujeni au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobile aflate în orașul Huedin și comuna Călățele, ambele aparținând suspectului.

"Bărbat reținut și ulterior arestat preventiv pentru infracțiuni de viol și agresiune sexuală. La data de 10 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - Serviciul de Investigații Criminale au dispus măsura reținerii față de un bărbat de 66 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală.

În fapt, la data de 10 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobile situate în orașul Huedin și comuna Călățele, ambele aparținând persoanei în cauză", a transmis IPJ Cluj.

Acuzații grave: Ar fi agresat sexual 4 tinere cu vârste între 15 și 18 ani la adunările pe care le organiza

Suspectul organiza adunări, în calitate de lider spiritual al unei secte pe care o coordona, în casa lui, unde s-ar fi întâmplat faptele abominabile de care este acuzat.

Foto IPJ Cluj - Unul dintre imobilele suspectului percheziționate de polițiști

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziția de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona și de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călățele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimțământul acesteia.

De asemenea, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârșite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore", a mai transmis IPJ Cluj.